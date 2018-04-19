Hedef İstanbul'u ilk tercih edilen yer yapmak

ISTTA, yerel ve uluslararası potansiyelleri harekete geçirerek İstanbul bölgesine ilgiyi artırmak ve turizmde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla kurulan derneğin turizm sektörünün önemli aktörleri ve kamu kurumlarıyla İstanbul için iş birliği başlattı.
Derneğin başlattığı iş birliğine ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Definitely İstanbul sloganı ile İstanbul markasına hizmet edecek katma değeri yüksek ve büyük ölçekli projelerle, metropolü ilk tercih edilen destinasyon haline dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Turizmde İngiltere'de Londra'nın, İtalya'da da Roma'nın bir varış yeri olarak bilindiğini hatırlatan Korkmaz, İstanbul'u da bu anlamda bir varış yeri olarak tanıtmayı amaçladıklarını bildirdi.
Korkmaz, dernek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde TÜROFED'in koordinasyonunda Polonya, Rusya ve Çin'de gerçekleştirilecek Türkiye Festivalleri'ne katılım kararı aldıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye turizmi için büyük önem taşıyan Türkiye festivallerinde yüz binlerce turisti İstanbul'un turizm değerlerini buluşturmayı amaçlıyoruz. İstanbul'u tanıtmak amacıyla belirlediğimiz 'Definitely İstanbul' sloganı için mesleğinde dünyaca bilinen sanatçı, sporcu, yazar, doktor ve iş dünyası temsilcisi Türk vatandaşlarının katılımı ile bir tanıtım filmi çekmeyi planlıyoruz. Çekeceğimiz bu tanıtım filmini dünya çapında gösterime sokmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca İstanbul'a seyahat edecek yerli ve yabancı turistlere yönelik "www.definetely.istanbul" internet sitesinin hazırlığını yapıyoruz. İlgili internet sitesi; yeme, içme, konaklama, sağlık, finans, yatırım, kültür ve sanat konularında hizmet verecek. 2018 yılında turizmle ilgili yurt dışındaki çeşitli etkinliklere katılacağız."
"İstanbul'a gelen turistten şehir vergisi alınmalı"
Korkmaz, İstanbul'u bir marka şehir yapma anlamında kaynak sağlanması için yurt dışında örnekleri olduğu üzere İstanbul'a gelen turistten konaklama veya şehir vergisi alınması gerektiğini kaydederek, bu vergiden oluşturulacak kaynağın bir fonda toplanarak İstanbul'un tanıtımında kullanılabileceğini bildirdi.
Toplantıda konuşan ISTTA Başkan Yardımcısı Yalçın Aydın ise İstanbul'da şu anda yer alan 92 adet 5 yıldızlı otelin 235 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, İstanbul ve Türkiye'nin turizm potansiyeline ilişkin şu verileri paylaştı:
"Türkiye'deki otellerin toplamda 915 bin yatak kapasitesi yer alıyor. Bunun yüzde 45'i 5 yıldızlı, yüzde 30'u da 4 yıldızlı oteller. İstanbul, 2014'te 1,3 milyon, 2015'te 1,4 milyon, 2016'da 1,3 milyon ve 2017'de ise 1,1 milyon turist çekti. İstanbul, Ocak 2018'de ise 1,8 milyon turisti ağırladı. Bu iyiye işaret. 2016'da yüzde 50 dolululuk oranı ile çalışan İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerin 2017'deki doluk oranları yüzde 63'e ulaştı. Bununla birlikte bu otellerin 2016'da 87 avro olan fiyat ortalamaları 2017'de maalesef 75 avroya geriledi.
ISTTA Yönetim Kurulu Üyesi Üstün Özbey de İstanbul'un tanıtımı konusunda şehre İstanbullunun sahip çıkması gerektiğini, bunun da en önemli ayağının turizmde eğitim olduğunu anlattı.
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