Suriye’nin Halep bölgesinden çıkıp Afrin’e giden 40 araçlık konvoyun önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından vurulmasıyla, Afrin’e terör tahkimatını önlemeye yönelik “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralları, konvoyda rejim askerleri mi, PKK’lı teröristler mi yoksa başka ülkeye ait milisler mi olduğuna bakılmaksızın ilk kez uygulandı. Daha önce hareketlenen konvoylar uyarı bombardımanlarıyla durdurulmuştu.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Afrin’in terör unsurlarından arındırılmasını amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın belki de en kritik aşaması, rejim ile PKK’nın ortaklaşa denetiminde olan Tel Rifat’ın ele geçirilmesi, Halep-Afrin güzergâhının kontrol edilmesi olacak. TSK, burayı çevrelemeye ve baskılamaya başladı.

Esad’ın desteklediği 2 konvoy, pazartesi ve salı ve günü Halep’teki 2 askeri kışlada toplanarak Afrin’e gitmek istemiş, TSK’nın hava unsurları ve topçu bataryaları ile güzergâhları vurularak geri çekilmeye zorlanmıştı.

KONVOY BU KEZ VURULDU

Suriye’nin Halep kentinden çarşamba günü akşam saatlerinde, Esad destekli yeni bir konvoy, YPG/PKK’ya mühimmat ve militan desteği sağlamak üzere Afrin’e doğru yola çıktı. Nubl ve Zahraa bölgesinden geçen konvoy, konaklamadan sonra kuzeybatı yönünde ilerlerken Ziyaret Köyü çıkışında Afrin’e 15 kilometre kala TSK unsurları tarafından topçu atışıyla vuruldu.

Konvoyun hareketini İHA’lar tespit etti ve SİHA’lar da havadaydı. Kontrol altına alınamamış olan bu güzergâhın, TSK tarafından 24 saat izlendiği belirtildi. İsabet alan bir kamyondaki art arda patlamalar, mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğunu ortaya koydu. Konvoyda kaç terörist ya da rejim askerinin öldüğü belirlenemedi. Bombardımanın ardından konvoydan kalan unsurlar batıya yönelerek Cinderes’e ulaştı.

TEL RİFAT’IN ÖNEMİ

Önceki gün de rejim askerlerinden oluşan birlikler, kamyon ve otobüslerle silahlı şekilde Tel Rifat’a girdi. Esad ve YPG’nin ortak denetiminde olan Tel Rifat, Afrin’in tam kuşatılması ve dışarıdan buraya tahkimatın engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Halep ve Azez istikametinden erişim olanağı bulunan Tel Rifat’ın doğusu TSK ve ÖSO’nun denetimine geçmiş, buradaki YPG/PKK unsurları, Azez’e yoğun havan saldırısında bulunarak direnç göstermişti.

Harekâtın en kritik dönemeçlerinden biri de; Afrin ile Halep arasında kalan Nubl ve Zahraa bölgesi ile Tel Rifat’ın kontrol altına alınmasıyla aşılabilecek.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG’NİN RUSYAESAD PROPAGANDASI

TERÖR örgütü PKK/YPG, Afrin’e militan ve mühimmat sevkıyatı yapmaya çalışırken, güzergâh olarak Fırat’ın doğusundan önce ABD’lilerin de bulunduğu Münbiç’e, buradan da Tel Rifat üzerinden Afrin’e ulaşıyor.

Önümüzdeki günlerde Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mare’den Tel Rifat’a yönelik yeni bir cephe açılması, teröristlerin buradan da sınırlanıp baskılanması planlanıyor. Terör örgütü ise Afrin’e ulaşan sınırlı sayıda teröristin Rusya ve Suriye bayrakları taşımasını kullanarak “Rusya ve Esad’ın desteğini aldık” algısını yaratmaya çalışıyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER