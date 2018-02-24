Suriye’nin Halep bölgesinden çıkıp Afrin’e giden 40 araçlık konvoyun önceki gece Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından vurulmasıyla, Afrin’e terör tahkimatını önlemeye yönelik “Hareketli her hedef vurulacak” diye belirlenen yeni angajman kuralları, konvoyda rejim askerleri mi, PKK’lı teröristler mi yoksa başka ülkeye ait milisler mi olduğuna bakılmaksızın ilk kez uygulandı. Daha önce hareketlenen konvoylar uyarı bombardımanlarıyla durdurulmuştu.
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Afrin’in terör unsurlarından arındırılmasını amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın belki de en kritik aşaması, rejim ile PKK’nın ortaklaşa denetiminde olan Tel Rifat’ın ele geçirilmesi, Halep-Afrin güzergâhının kontrol edilmesi olacak. TSK, burayı çevrelemeye ve baskılamaya başladı.
Esad’ın desteklediği 2 konvoy, pazartesi ve salı ve günü Halep’teki 2 askeri kışlada toplanarak Afrin’e gitmek istemiş, TSK’nın hava unsurları ve topçu bataryaları ile güzergâhları vurularak geri çekilmeye zorlanmıştı.
KONVOY BU KEZ VURULDU
Suriye’nin Halep kentinden çarşamba günü akşam saatlerinde, Esad destekli yeni bir konvoy, YPG/PKK’ya mühimmat ve militan desteği sağlamak üzere Afrin’e doğru yola çıktı. Nubl ve Zahraa bölgesinden geçen konvoy, konaklamadan sonra kuzeybatı yönünde ilerlerken Ziyaret Köyü çıkışında Afrin’e 15 kilometre kala TSK unsurları tarafından topçu atışıyla vuruldu.
Konvoyun hareketini İHA’lar tespit etti ve SİHA’lar da havadaydı. Kontrol altına alınamamış olan bu güzergâhın, TSK tarafından 24 saat izlendiği belirtildi. İsabet alan bir kamyondaki art arda patlamalar, mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğunu ortaya koydu. Konvoyda kaç terörist ya da rejim askerinin öldüğü belirlenemedi. Bombardımanın ardından konvoydan kalan unsurlar batıya yönelerek Cinderes’e ulaştı.
TEL RİFAT’IN ÖNEMİ
Önceki gün de rejim askerlerinden oluşan birlikler, kamyon ve otobüslerle silahlı şekilde Tel Rifat’a girdi. Esad ve YPG’nin ortak denetiminde olan Tel Rifat, Afrin’in tam kuşatılması ve dışarıdan buraya tahkimatın engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Halep ve Azez istikametinden erişim olanağı bulunan Tel Rifat’ın doğusu TSK ve ÖSO’nun denetimine geçmiş, buradaki YPG/PKK unsurları, Azez’e yoğun havan saldırısında bulunarak direnç göstermişti.
Harekâtın en kritik dönemeçlerinden biri de; Afrin ile Halep arasında kalan Nubl ve Zahraa bölgesi ile Tel Rifat’ın kontrol altına alınmasıyla aşılabilecek.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG’NİN RUSYAESAD PROPAGANDASI
TERÖR örgütü PKK/YPG, Afrin’e militan ve mühimmat sevkıyatı yapmaya çalışırken, güzergâh olarak Fırat’ın doğusundan önce ABD’lilerin de bulunduğu Münbiç’e, buradan da Tel Rifat üzerinden Afrin’e ulaşıyor.
Önümüzdeki günlerde Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mare’den Tel Rifat’a yönelik yeni bir cephe açılması, teröristlerin buradan da sınırlanıp baskılanması planlanıyor. Terör örgütü ise Afrin’e ulaşan sınırlı sayıda teröristin Rusya ve Suriye bayrakları taşımasını kullanarak “Rusya ve Esad’ın desteğini aldık” algısını yaratmaya çalışıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.