Trabzonspor Kulübü´nün kuruluşunun 50´nci yılı olan 2017-18 sezonunda şampiyonluk söylemiyle 7 Aralık 2015 tarihinde başkanlık görevini üstlenen Muharrem Usta ve yönetimi, Aralık ayında sona erecek görev süresini tamamlayamadan kongre kararı aldı. Kuruluşunun 50´nci yılı olan 2017-18 sezonunda 24´üncü hafta itibariyle zirvenin 14 puan gerisinde 7´nci sırada yer alan Trabzonspor´da Nisan ayının ilk haftası olağanüstü genel kurulun gerçekleşeceği belirtildi.
SPORTİF ALANDA KAZANDIĞINDAN ÇOK KAYIP YAŞADI
Bordo-mavililer, Muharrem Usta döneminde 79 lig maçı oynadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 20 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı, 29 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu dönemde kazandığından çok puan kaybı yaşayan bordo-mavililer 110 puan topladı, 127 puanı ise hanesine yazdıramadı.
LİGDE, AVRUPA´DA VE KUPADA DA KAYIP
Muharrem Usta yönetimi, 14´üncü hafta itibariyle göreve başladıkları 2015-16 sezonunu 40 puanla 12´nci, 2016-17 sezonunu 51 puanla 6´ncı sırada tamamladı. Usta yönetimindeki Trabzonspor, 2017-18 sezonunda ise geride kalan 24 haftada 46 puanla 7´nci sırada yer aldı. Bordo-mavililer Usta döneminde Avrupa Kupalarına katılma başarısı gösteremedi, devam eden sezon ve tamamlanan son iki sezonda ligde ilk 4´e giremedi. Trabzonspor ayrıca söz konusu süreçte Türkiye Kupası´nda da en fazla son 16 Turu´nu görebildi.
EKONOMİ DE SALLANIYOR
Muharrem Usta döneminde ekonomik anlamda da zor günler geçiren bordo-mavililerde son olarak Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro´luk taksidin zamanında yatırılmadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Trabzonspor´a geçici transfer yasağı koyulmuştu. Ayrıca Trabzonspor´da çalışan personellerin de maaşlarının ödenmediği, personelin 2018 yılında henüz maaş alamadığı öğrenildi.
SADRİ ŞENER: "DAHA HEYECANLI, MORALLİ İNSANLARA İHTİYAÇ VAR"
Trabzonspor Kulübü'nün 14´üncü dönem eski Başkanı Sadri Şener de Muharrem Usta yönetiminin aldığı olağanüstü kongre kararını değerlendirdi. Şener, yeni insanlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yönetim böyle bir karar aldıysa hayırlısı olsun. Zaten bildiğim kadarıyla yönetim sayı olarakta eksikti. Daha heyecanlı, daha yeni, daha moralli insanlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Hayırlısı olur inşallah" dedi. Şener, `yeni dönemde başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin olarak ise, "Öyle bir düşüncem yok. Sadece arkadaşlara yardımcı olabilirim, o kadar" ifadelerini kullandı.
MEHMET YİĞİT ALP: "GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"
Trabzonspor´da Muharrem Usta yönetiminden istifa eden Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp ise olağanüstü kongre kararını `geç alınmış bir karar´ olarak değerlendirdi. Alp, "Geç kalınmış bir karar. Çok kısa zaman, kim nasıl hazırlanacak o da belli değil. Hayırlısı olsun" dedi. Camiada başkan adayı olarakda adı geçen Mehmet Yiğit Alp, bu konuya ilişkin olarak ise, "Sağolsunlar. Trabzonspor´un kurtuluşu bugün isimlerde değil. Doğru prensiplerde, ortak prensipleri ortaya koyup, ortak akıllı tek aday çıkarmalıyız. Trabzonspor´un zaman kaybetme şansı yok. Herkesin ortak akılla karar vermesi gerekiyor. Ben adayım, o aday, başkası aday öyle bir hayat yok. Trabzonspor´un kurtuluşu için herkes bir araya gelecek, kırgınlıklar, küskünlükler bırakılacak, şehir ortak akılla ortak adayını belirleyecek ve sonrasında herkes elini taşın altına koyacak. Başka kurtuluş yok" diye konuştu.
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