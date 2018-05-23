İngiltere'de Louie Edyvean isimli 79 yaşındaki kadın, 1950'lerde müstakbel eşine yazdığı ve bir şeker kavanozuna evlilik cüzdanıyla birlikte koyduğu mektubu kaybetmişti. Louie Edyvean, mektupla birlikte evlilik cüzdanının bulunduğu kavanozu yanlışlıkla bir hayır kurumuna bağışlamıştı.

Yıllar sonra Cathy Davies isimli bir kadın kavanozu satın aldı. Davies, kavanozu arkadaşı Lizzie Dixon'a hediye etti. Kadın kavanozu yere düşürüp kırınca ortaya mektup ve evlilik cüzdanı çıktı.

SAHİBİNE ULAŞMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Cornwall'da yaşayan Cathy Davies, Facebook'taki bir grupta, bulduğu mektubu ve evlilik cüzdanını sahibine ulaştırılması için yardım istedi. Gönderi 5 saat sonra Edyvean'in ailesinden bir yakını tarafından fark edildi. Mektubu Facebook aracılığıyla bulan Michelle Edyvean mektubu Derek ve Louie isimli çifte evlerine giderek bizzat teslim etti.

"UZUN ZAMANDAN BERİ BEKLEDİĞİMİZ KADINDIN"

Çift mektup ve evlilik cüzdanının kendilerine dönmesiyle çok mutlu olduklarını dile getirdi. Mektubu yazan Louie mutluluktan Michelle'e sarılarak "Sen uzun zamandan beri beklediğimiz kadındın" dedi.

Ergenlik çağında yazdığı aşk mektubuna kavuşan Louie, bu hafta 80'inci yaş gününü kutlayacak.

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