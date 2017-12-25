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Bir yakınıma gönderdiğim kurutulmuş cennet elmasından tesadüfen bu sektörle uğraşan bir şirket sahibi tadıyor. Çok beğenince bizimle temasa geçti ve ürün istedi. 'Bunu neden yurt dışına pazarlamayalım.' dedik ve kapı kapı dolaştık. Kavaklıdere'de herkese öğrettik. Mahalle sakinleriyle ürettiğimiz 12 ton kuru cennet elmasını İngiltere'ye ihraç ettik. Şu anda büyük bir sektör oldu. İlk sene 16 kilo daha sonra 300 kiloya çıktık. Bu yıl ise 12 tona ulaştık. Seneye 25 ton kurutmayı hedefliyoruz.