Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,76 artarak 217,84 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,51 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 0,68 azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve

İzmir’de sırasıyla yüzde 0,55, yüzde 0,13 ve yüzde 1,24 artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 3,98, Ankara'da yüzde 6,16 ve İzmir'de yüzde 16,70 arttı.

Şubatta Konut Fiyat Endeksi (KFE), yıllık bazda yüzde 10,09 artarak 252,46'ya ulaştı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar şubatta 2 bin 138,4 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) şubatta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 9,74 artarak 242,87'ye ulaştı. Aynı dönemde Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi de (YOKFE) yüzde 9,46'lık artışla 252,05 oldu.