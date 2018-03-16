Hedonik Konut Fiyat Endeksi ocakta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,60 artarak 216,12 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,12 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 0,21 azalış gösterdi.



Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,03 azalış, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0,35 ve 0,10 artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 4,72, 6,84 ve 16,87 artış gösterdi.

Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,40 artarak 252,09'a ulaştı. KFE, 2017'nın aynı ayına kıyasla yüzde 10,27 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar aralıkta 2 bin 118,5 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,62 artarak 240,11'e çıktı. YKFE, ocakta 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 10,45 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi ise (YOKFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,71 artarak 250,85'e yükseldi. YOKFE, yıllık bazda yüzde 9,58 arttı.

3 BÜYÜK KENTTE METREKARE FİYATLARI

3 büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 881,62 TL, Ankara'da bin 719,65 TL ve İzmir'de 2 bin 673,35 TL olduğu görüldü.

Ocak ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 18,85 ile TR21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim de yüzde 0,14 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.