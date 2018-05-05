Heerenveen - Feyenoord maçı rakamları

Heerenveen ve Feyenoord, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. 46 puanlı Heerenveen 7. sırada bulunuyor, Feyenoord 63 puana sahip ve 4. sırada. Heerenveen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Feyenoord, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 461 kodlu maçı oynayanlar; Heerenveen galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.30, Feyenoord galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Heerenveen son haftadaki Nec Nijmegen müsabasında 0-2 yenildi.

Feyenoord ise Heracles Almelo karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Heerenveen, 19 gol attı ve 21 gol yedi.

Feyenoord ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Feyenoord, 36 gol atarken 20 gol yedi.