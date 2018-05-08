Heerenveen - Utrecht sahaya çıkıyor

Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi Play Off Yarı Final maçında Heerenveen ile Utrecht, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Heerenveen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Utrecht son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 504 kodlu maçı oynayanlar; Heerenveen galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Utrecht galibiyet oranı 2.40. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Heerenveen son hafta oynanan Feyenoord maçında 2-3 yenildi.

Utrecht ise VV Venlo maçında 1-0 kazandı.