Heidenheim 1846 - Fürth maçı rakamları

Almanya 2. Bundesliga maçında Heidenheim 1846 ile Fürth, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Heidenheim 1846 41 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Fürth 39 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Heidenheim 1846, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fürth, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 442 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Heidenheim 1846 kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Fürth sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Heidenheim 1846 son hafta oynanan 1860 München maçında 2-1 kazandı.

Fürth ise Union Berlin karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Heidenheim 1846, evinde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 26 gol yedi.

Fürth, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fürth 10 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.