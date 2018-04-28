Heidenheim 1846 - Sandhausen maçı istatistikleri

Almanya 2. Bundesliga maçında Heidenheim 1846 ile Sandhausen, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Heidenheim 1846 38 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Sandhausen 42 puanda ve 8. sırada. Heidenheim 1846 son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sandhausen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Heidenheim 1846 kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Sandhausen kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Heidenheim 1846 son hafta oynanan 1860 München maçında 2-1 kazandı.

Sandhausen ise Hannover 96 maçında 1-1 berabere kaldı.

Heidenheim 1846, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Heidenheim 1846, kendi sahasında 29 gol attı, 26 gol yedi.

Sandhausen, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sandhausen 16 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.