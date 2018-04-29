Heidenheim 1846 - Sandhausen maçı istatistikleri

Heidenheim 1846 ve Sandhausen, 29 Nisan 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Heidenheim 1846 38 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Sandhausen 42 puanda ve 8. sırada. Heidenheim 1846, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sandhausen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 451. İddaa'da Heidenheim 1846 kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Sandhausen kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Heidenheim 1846 son hafta oynanan 1860 München maçında 2-1 kazandı.

Sandhausen ise Hannover 96 maçında 1-1 berabere kaldı.

Heidenheim 1846, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 26 gol yedi.

Sandhausen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Sandhausen, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.