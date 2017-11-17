Heidi Klum'dan 'çıplak' paylaşım, Heidi Klum'un paylaşımı olay oldu

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekiyor, ancak Klum'un yaptığı son paylaşım 'Pes doğrusu' dedirtti.

Hemen her sene birbirinden ilginç Cadılar Bayramı kostümleriyle haber olmayı başaran 44 yaşındaki eski top model Heidi Klum, son olarak Kurt Adam kılığına girmiş ve kat kat makyajla ve plastik parçalarla bambaşka bir görüntüye bürünmüştü. Klum üzerindeki onca yükü California tatilinde attı.

Dört çocuk sahibi Heidi Klum ‘California Rüyası’ notuyla paylaştığı selfiesinde tamamen çıplak bir şekilde güneşlenirken görünüyor. Yüzüstü yatmış halini fotoğraflayan Klum dört milyon takipçisiyle paylaştığı bu fotoğrafı üzerinden çok sayıda yorum aldı.

Heidi Klum

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