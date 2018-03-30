Trabzonspor'da adı başkan adaylığı için geçen Celil Hekimoğlu, Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'na destek verdi.
12 OYLA KAYBETMİŞTİ
Trabzonspor'un 7 Aralık 2015 tarihinde 70. genel kurulunda Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkanlık için yarışan Celil Hekimoğlu, 3 Bin 49 oy alarak, 3 Bin 61 oy alan Muharrem Usta'ya karşı kıl payı geride kalmıştı. 7 - 8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan kongrede başkanlık için adı geçen Celil Hekimoğlu, önceki gün başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu'na destek verdi. Hekimoğlu, yaptığı açıklamada, başkan adaylığını açıklayan Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ettiğini belirterek, "Gerçekten çok zorlu bir süreçte, meşakatli bir dönemde Trabzonsporumuza talip olduğu için kendisini canı gönülden kutluyorum hiç kolay değil bu dönemde Trabzonspor’a talip olmak. O yüzden biz kendisine elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Başka adaylarda çıkabilir ona da saygı duymamız lazım ama sanırım konjektür tarafından Ahmet Beyin lehine destek ve rüzgar var. Buna bizim de katkı vermemiz lazım. İnşallah 7 Nisan'da Trabzonspor yeni bir kalkınma hamlesini başlatır" şeklinde konuştu.
"AHMET AĞAOĞLU'NUN SÖYLEMLERİ BİZE ÇOK YAKIN"
Ahmet Beyin şu anki söylemlerinin kendilerine çok yakın olduğunu belirten Hekimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Ben 5 yıl diyordum Ahmet Bey 3 yıl diyor. Ancak 3 yıl benden bir şey beklemeyin kalkınma hamlesi yapacağız diyor. Bence 3 yıl az. 3 yılda Tranbzonspor’un sorunları düzelmez. Ama kendisine bir tek şey söyleyeceğim. Sonuna kadar destekliyorum. Ufak tefek eleştiriler duyuyorum bunları yapmayalım. Daha çocuğu doğmadan öldürmeyelim. Destek olmamız lazım. Trabzonspor’u yönetecek arkadaşlar gerçekten çok büyük bir külfetin altına giriyorlar. Onun için kayıtsız şartsız destek olmamız lazım. Ahmet beyden tek bir isteğim var. İnşallah bunları kendisine anlatırız. Genelde İstanbul'dan gelen başkan adaylarımız ilk 6 ay çok doğru başlıyorlar. Sonraki 6 ay İstanbul gerçeğine dönüyorlar. Tekrar popülist transferler yatırımlar ve borçlanmalar. Bunu yaparsa bizim başkanımız olamaz. Bugün başladığı noktada en az 3 yıl bu kulüpte bir yapılanma ve ekonomik iyileştirme programı uygulaması lazım. 3 buçuk yıl bunu yaparsa biz de destek olursak Trabzonsporumuz şanlı günlerine dönebilir" ifadelerini kullandı.
"DIŞARIDAN DESTEK VEREBİLİRİZ"
Hekimoğlu, Ahmet Ağaoğlu'na dışarıdan destek verebileceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ahmet Ağaoğlu'na desteğimiz dışarıdan olur içeriden olmaz. Biz Trabzonspor’da 2015’te başkanlık kazanmış bir adayız. Bizden daha yönetici olmaz ama dışarıdan her türlü desteği veririz."
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