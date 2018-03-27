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Dünyaca ünlü araştırma şirketi olan CIES'in yaptığı son araştırmaya göre; son 3 ayda Avrupa'daki en iyi kanat oyuncularının verimlilik puanları belirlendi.

HAKAN CALHANOĞLU ÜÇÜNCÜ, CENGİZ ÜNDER SEKİZİNCİ SIRADA

Listenin zirvesinde 93,7 verimlilik puanı ile Lionel Messi yer aldı. İkinci sırada 89,9 puanla Mohamed Salah, üçüncü sırada ise kariyerini AC Milan'da sürdüren Hakan Calhanoğlu 88,8 verimlilik puanıyla yer aldı.

Sırasıyla 4. sırada Tottenham forması giyen Heung Min Son(87,4), 5. sırada AC Milan'ın İspanyol yıldızı Suso (87,1), 6. sırada Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Coutinho(86,0), 7. sırada 84,4 puanla Valencia forması giyen Gonçalo Guedes(84,4) ve hemen ardında 84,3 verimlilik puanı ile Cengiz Ünder yer aldı. Son iki sırayı ise 84,2 verimlilik puanı ile Callejon ve 83,7 verimlilik puanı ile Di Maria aldı.

SON 3 AYIN EN VERİMLİ KANAT OYUNCULARI (CIES)

1) Lionel Messi (Barcelona)

2) Mohamed Salah (Liverpool)

3) Hakan Calhanoğlu (AC Milan)

4) Heung Min Son (Tottenham)

5) Joaquin Suso (AC Milan)

6) Philippe Coutinho (Barcelona)

7) Gonçalo Guedes (Valencia)

8) Cengiz Ünder (Roma)

9) Jose Callejon (Napoli)

10) Angel di Maria (Paris Saint-Germain)