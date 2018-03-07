1 | 12

Bir çok meslektaşına nasip olmayan başarılı kariyerine ve yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen "Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda hala yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu konuda sağlam bir adım attı.