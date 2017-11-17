Helin Avşar tacizcisini avladı!

Takvim’in haberine göre, sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, sıklıkla magazin sayfalarını süsledi. Ancak Helin Avşar bu kez "taciz mağdur"u olarak gündeme geldi.

Helin Avşar, ismini daha sonra öğrendiği Ömer Akbaba adlı kişinin yaşadığı mahalleye kadar gelerek kendisini sorduğunu öğrendi.

Şüpheli Akbaba, Avşar'ın oturduğu mahallede bulunan şarküteriye gitti. Burada şarküteri işletmecisinden Avşar hakkında bilgi edinmek istedi. Ardından da Helin Avşar'a hitaben "Onunla görüşeceğiz. Beni işten kovdurttu. Ekmeğimle oynadı. Hesabımız bitmedi" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf etti.

"Atakan" adlı şarküteri sahibi de bu olayı Helin Avşar'a haber verdi. Ömer Akbaba'nın birkaç gündür evinin civarında dolaştığını Avşar'a bildirdi. Helin Avşar, en son 10 Kasım günü Ömer Akbaba'nın evini gözetlediğini fark edince panikledi ve kendisini taciz eden Akbaba'yı şikayet etti. Ancak şüpheli ifadesinin ardından salıverildi.

Akbaba'ya uzaklaştırma cezası aldıran Avşar ise sanığın fotoğrafını sosyal medya hesabından teşhir etti. Şüphelinin serbest bırakılmasına da Ömer Akbaba tepki gösterdi.



SUÇLAMALARI REDDETTİ

Helin Avşar'ın evini gözetleyen Akbaba, ünlü isim tarafından fark edildiğini anlayınca hızla olay yerini terk etti.

Takip edilen Helin Avşar da geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Akbaba hakkında şikayet dilekçesi verdi. Avşar, "Korunmak istiyorum. Ömer Akbaba'nın bana, ikametime, işyerime yaklaşmaması için gerekli tedbir kararının verilmesini talep ederim. Beni tehdit eden, ikametimin civarında dolaşarak, evimi gözetleyerek beni huzursuz eden bu kişiden şikayetçiyim" dedi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ömer Akbaba ise Helin Avşar'la birkaç kez konuştuğunu, eniştesi ile Hülya Avşar'ın ticaret yaptığını söyledi.

Akbaba, "Olay günü daha önceden şikayetçi olduğum Helin Avşar'ın ikametine, şikayet dilekçemi vermeye gitmiştim" diyerek suçlamaları reddetti.

Mahkeme ise Ömer Akbaba'nın 4 ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına, onu rahatsız etmemesine, aksi takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.

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