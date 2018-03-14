Pendik'te Helin Palandöken'i öldürüp, arkadaşlarını yaraladıktan sonra girdiği okulda kendisini yaralayan Mustafa Yetgin ve onu olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın cinayete yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmalarına Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

HABERTÜRK Haber Merkezi'ndne Arzu Kaya'nın haberine göre; geçen celse yanlış sanık getirilmesi nedeniyle görülemeyen davada bu celse sanık savunmaları alındı. Duruşmada Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken, olayda yaralanan gençler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları hazır bulundu.

"TUTKULU BİR AŞKLA BAĞLANMIŞTIM"

3 sayfalık yazılı savunma yapan Yetgin, Helin ile 2 yıl birliktelik yaşadıklarını öne sürdü ve şunları söyledi: "Onu her şeyden ve herkesten çok seviyordum. Tutkulu bir aşkla kendisine bağlanmıştım. Sorunlarımız oldu, benimle görüşmeme kararı aldı. Onu çok sevdiğimden tekrar arkadaşlık yapmak istedim. Israrlarıma rağmen beni görmezden geliyordu. Erişilmezim olmuştu. Onu görmek için fırsatlar kolluyordum. Onu öldürmek istemedim. Çok pişmanım. Ailesine başsağlığı diliyorum. Medya beni canavar gösterdi. Öldürmek isteseydim herkesin içinde yapmazdım"

GÜLEREK İFADE VERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Silahlara ilgisi olduğunu söyleyen Yetgin, "Aydos tepesine gidip silahımı deneyecektim. Araba varken okulun oraya gidip Helin'i görmek istedim. Aracın içinde beni gören arkadaşları 'Bunu dövelim' gibi hareketler yaptı. Gülüşüp beni tahrik ettiler. Araçtan indim, Deniz üzerime geldi. Silah patladı. Nereye ateş ettiğimi bilmeden bir iki el ateş ettim. Okulda kendimi vurmak istedim ama mermim bitmişti" dedi.

SANIĞIN GÜLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Sanık zaman zaman gülerek ifadesine devam edince Palandöken'in babası ve avukatı tepki gösterdi. Duruşma salonunda bulunan güvenlik görevlileri Palandöken ailesi ve sanık arasında etten duvar ördü.

"HABERİM YOKTU" SAVUNMASI

Tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise Yetgin'in kendisine bir arkadaşı ve onun babasını havalimanına götürmek için talepte bulunduğunu söyledi. Suçlamaları kabul etmedi.

"BURADAN ÇIKACAK CEZA ÖRNEK OLSUN"

Olayda yaralanan Cemil Yıldız o anları anlatırken, "Sanık bana döndü, 'Helin yeni sevgilin bu mu' dedi ve ateş etti" dedi. Okul kantincisi ve okul müdürü de o anları ayrıntılarıyla anlattı.

Baba Nihat Palandöken ise mahkeme heyetine doğru, "Hepinizin evlatları vardır. Evladım, canım gitti. Buradan öyle bir ceza çıksın ki örnek olsun. Bir daha can yanmasın" diye konuştu. Hakim, babaya şikayetçi olup olmadığını sordu. "Siz olmaz mıydınız?" diye bir yanıt alan mahkeme başkanı ise ise babaya, "Herkesin canı yanıyor. Yanar. Evladın. Başın sağolsun" diye yanıt verdi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşma savcısı, tutuksuz sanığın "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "öldürmeye teşebbüs etmeye yardım" suçlarından tutuklanmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, sanığın yurt dışına çıkışına yasak getirdi.







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