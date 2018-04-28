Hellas Verona - SPAL maçı heyecanı

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Hellas Verona, 29 Nisan 2018 Pazar günü SPAL takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Hellas Verona 25 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken SPAL 29 puanda ve 18. sırada. Hellas Verona son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. SPAL, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 142 kodlu maçı oynayanlar; Hellas Verona galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.80, SPAL galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Hellas Verona önceki hafta Cesena mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

SPAL ise Bari maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet alan Hellas Verona, 13 gol attı ve 31 gol yedi.

SPAL, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SPAL 13 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.