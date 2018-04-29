Hellas Verona - SPAL maçı heyecanı

İtalya Serie A maçında Hellas Verona ile SPAL, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 25 puanlı Hellas Verona 19. sırada bulunuyor, SPAL 29 puana sahip ve 18. sırada. Hellas Verona, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. SPAL, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 142 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hellas Verona kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.80, SPAL sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Hellas Verona önceki hafta Cesena mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

SPAL ise Bari maçında 2-1 kazandı.

Hellas Verona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Hellas Verona, kendi sahasında 13 gol attı, 31 gol yedi.

SPAL, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SPAL 13 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.