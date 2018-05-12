Hellas Verona - Udinese maç önü

İtalya Serie A maçında Hellas Verona ile Udinese, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Hellas Verona 25 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Udinese 34 puanda ve 17. sırada. Hellas Verona, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Udinese, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 429. İddaa'da Hellas Verona kazanır 5.00, berabere biter 3.90, Udinese kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hellas Verona son haftadaki Udinese müsabasında 2-0 yenildi.

Udinese ise Hellas Verona maçında 2-0 kazandı.

Hellas Verona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. Hellas Verona, kendi sahasında 14 gol attı, 34 gol yedi.

Udinese, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Udinese, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.