Hellman & Friedman Nets'i 5.3 milyar dolara satın aldı

Amerikalı özel sermaye şirketi Hellman & Friedman, tam 33.1 milyar Danimarka kronu yani 5.3 milyar dolar karşılığında ödeme işlemcisi Nets A/S firmasını satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

8 yıl önce, 2009 senesinde Danimarka'da kurulan Nets A/S ağırlıklı olarak İskandinavya'da faaliyet gösteriyor ve bölgenin en büyük ödeme işlemcisi konumunda.

5.3 milyar dolar büyüklüğündeki anlaşmanın Avrupa'da son 5 yılın en büyük kaldıraçlı satın alması olduğu belirtiliyor. Son olarak Alman ilaç firması Stada, aynı yöntemle 4.1 milyar euro karşılığında satılmıştı.

San Fracisco merkezli firma, bu ay başında başlattığı detaylı görüşmelerde Singapur Varlık Fonu GIC'nin yanı sıra iki Kuzey Amerika menşeli sınrlı ortaklıkla çalışıyordu. Nets adına ise JPMorgan Chase ve Nordea görüşmelere danışmanlık yaptı.

GEÇEN YIL YÜZDE 36 DEĞER KAZANDI

Nets, geçtiğimiz yıl 4.5 milyar dolar değerle halka arz edilmeden 3 yıl önce Danimarkalı emeklilik fonu ATP, Advent ve Bain konsorsiyumuna 2.7 milyar dolar karşılığında satılmıştı.

Cuma günkü piyasa kapanışında hisse başına değeri 152 Danimarka Kronu olmuş ve piyasa değeri de 4.9 milyar dolara ulaşmıştı.

H&F'nin yanı sıra Britanyalı Worldpay ve Paysafe ile de adı sıkça anılan Nets'in son 6 aydaki değerinde yüzde 36 oranında artış görüldü.

Danimarkalı firma geçen yıl yüzde 4 artışla 300 milyon dolar gelir elde ederken 2016 yılındaki gerçekleştirdiği toplam ödeme hacmi 20 milyar doları geçmişti.

Hellman & Friedman

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