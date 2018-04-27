Helmond Sport - Waalwijk sahaya çıkıyor

Helmond Sport ve Waalwijk, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:45. Helmond Sport 35 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Waalwijk 36 puanda ve 18. sırada. Helmond Sport son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Waalwijk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 392. İddaa'da Helmond Sport kazanır 1.85, berabere biter 3.30, Waalwijk kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Helmond Sport önceki hafta Jong Ajax mücadelesinde 2-4 yenildi.

Waalwijk ise Cambuur Leeuwarden karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Helmond Sport, 27 gol attı ve 30 gol yedi.

Waalwijk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Waalwijk, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.