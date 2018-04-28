Helmond Sport - Waalwijk sahaya çıkıyor

Helmond Sport ve Waalwijk, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:45. 35 puanlı Helmond Sport 19. sırada bulunuyor, Waalwijk 36 puana sahip ve 18. sırada. Helmond Sport son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Waalwijk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 392. İddaa'da Helmond Sport kazanır 1.85, berabere biter 3.30, Waalwijk kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Helmond Sport son hafta oynanan Jong Ajax maçında 2-4 yenildi.

Waalwijk, Cambuur Leeuwarden karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Helmond Sport, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 30 gol yedi.

Waalwijk, dış sahada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Waalwijk 13 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.