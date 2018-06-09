Helsingborg - Degerfors maçı istatistikleri

Helsingborg ve Degerfors, 10 Haziran 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 21 puanlı Helsingborg 4. sırada bulunuyor, Degerfors 18 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Degerfors, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Helsingborg kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Degerfors kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Helsingborg önceki hafta Östers mücadelesinde 0-2 yenildi.

Degerfors ise Syrianska FC maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Helsingborg, 8 gol attı ve 4 gol yedi.

Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 9 gol atarken 8 gol yedi.