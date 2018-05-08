Helsingborg - GAIS düellosu

Helsingborg ve GAIS, 08 Mayıs 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 7 puanlı Helsingborg 8. sırada bulunuyor, GAIS 8 puana sahip ve 7. sırada. Helsingborg son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 409 kodlu maçı oynayanlar; Helsingborg galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, GAIS galibiyet oranı 3.80. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Helsingborg önceki hafta Östers mücadelesinde 0-2 yenildi.

GAIS ise Varbergs BoIS FC karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Helsingborg, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

GAIS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. GAIS, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.