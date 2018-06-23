Helsingborg - IFK Varnamo rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Helsingborg, 24 Haziran 2018 Pazar günü IFK Varnamo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. 25 puanlı Helsingborg 4. sırada bulunuyor, IFK Varnamo 5 puana sahip ve 16. sırada. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. IFK Varnamo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 221. İddaa'da Helsingborg kazanır 1.30, berabere biter 3.75, IFK Varnamo kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Helsingborg önceki hafta Östers mücadelesinde 0-2 yenildi.

IFK Varnamo ise Örgryte maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Helsingborg, 12 gol attı ve 5 gol yedi.

IFK Varnamo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. IFK Varnamo, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.