Helsingborg - Jönköpings Södra maçı öncesi rakamlar

Helsingborg ve Jönköpings Södra, 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Helsingborg 17 puanla 4. sırada, Jönköpings Södra 11 puanla 9. sırada bulunuyor. Helsingborg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jönköpings Södra, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 372. İddaa'da Helsingborg kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Jönköpings Södra kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Helsingborg önceki hafta Jönköpings Södra mücadelesinde 2-0 kazandı.

Jönköpings Södra ise Helsingborg maçında 2-0 yenildi.

Helsingborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Helsingborg, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Jönköpings Södra ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jönköpings Södra, 6 gol atarken 6 gol yedi.