Helsingborg - Örgryte maçı istatistikleri

İsveç Superettan maçında Helsingborg ile Örgryte, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 11 puanlı Helsingborg 4. sırada bulunuyor, Örgryte 19 puana sahip ve 1. sırada. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Örgryte, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Helsingborg kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Örgryte kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Helsingborg son hafta oynanan Östers maçında 0-2 yenildi.

Örgryte, IFK Varnamo karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Helsingborg, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Örgryte ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örgryte, 8 gol atarken 3 gol yedi.