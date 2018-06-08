Helsinki, 1550 yılında İsveç Kralı Gustav Vasa tarafından kuruldu. Aynı zamanda stil ve mimari açısından Saint Petersburg'un tarihinin bir parçası olarak kabul edilen Helsinki, Batı ve Doğu kültürlerinin etkilerini yansıtıyor. Şimdi bir İskandinav başkenti olan Helsinki'nin tarihi ve turistik yerlerini birlikte gezelim. İşte Helsinki gezi rehberi...

Helsinki, tarihi ve mirasıyla değil, Eski Kenti, sahil şeridi ve takımadalarıyla ünlü güzel ve huzurlu bir başkenttir. Şehir, çok çeşitli tarihi mekanlara, en iyi müzelere, sanat galerilerine sahip önemli başkentlerden biridir. Şimdi bu güzel şehirde gezebileceğiniz birkaç tarihi ve turistik yeri tanıtalım...

HELSİNKİ'NİN GEZİLECEK YERLERİSUOMELİNNA KALESİ ADASI

Dünya Mirası Sit Alanı Suomenlinna, kültürel bir hazinedir. İnşası, Finlandiya'nın hala İsveç'in bir parçası olduğu 18. yüzyılın ortalarında başladı. Bugün, kale ve müzeleri, restoranları ve etkinlikleri her yaştan ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kalenin bir başka özelliği de tarihi boyunca İsveç, Rusya ve Finlandiya'nın savunulması amacıyla kullanılmış. Kalenin etrafında onlarca su altı alanı da bulunmaktadır.

KAİSMA ÇAĞDAŞ SANAT GALERİSİ

Kiasma, Fin Ulusal Galerisi'nin şemsiyesi altında faaliyet gösteren bir çağdaş sanat müzesidir. Müzenin temel işlevleri, sergilerin araştırılması ve sunulması ile birlikte değişen sergiler düzenlemek ve koleksiyonunu arttırmaktır. Müze koleksiyonundaki en önemli odak noktası, Fin çağdaş sanatı üzerinedir. Koleksiyon, yıllık olarak değişen tematik sergilerde halka tanıtılmaktadır. Kiasma, Amerikalı mimar Steven Holl tarafından tasarlandı ve 1998'de halka açıldı. Kiasma'da ayrıca bir müze dükkanı ve kafe var.

HELSİNKİ SENATO MEYDANI

Helsinki Senato Meydanı, Carl Ludvig Engel’in en uzun mimari projesinin bir parçası. Bu görkemli binaların yer aldığı bölge Helsinki'nin en eski bölgeleridir ve Engel'in mimarisini siyasi, dini, bilimsel ve ticari güçlerin benzersiz alegorisi olarak sunar. Bugün pek çok sanat etkinliği, konser, Noel pazarı ve hatta snowboard etkinlikleri Senato Meydanı'nda düzenleniyor.

USPENSKİ ORTODOKS KATEDRALİ

1868 yılında Helsinki'nin Katajanokka bölgesinde tamamlanan Uspenski Katedrali, Batı Avrupa'nın en büyük ortodoks kilisesidir. Altın cupolas ve redbrick cephesi ile kilise, Fin tarihi üzerindeki Rus etkisinin en açık sembollerinden biridir.

HELSİNKİ OLİMPİYAT STADI

Helsinki Olimpiyat Stadyumu ve kulesi Töölö bölgesindeki önemli simge yapılardır.1952 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Finlandiya'nın en büyük stadyumudur. Günümüzde, stadyum spor etkinlikleri ve büyük konserler için de kullanılmaktadır. Buna ek olarak, Finlandiya Milli Futbol takımının maçlarını yaptığı yerdir. 72.71 metre yüksekliğindeki kule Helsinki'nin etkileyici manzarasına sahiptir. Stadyum şu an tadilat için kapalı ve 2019'da yeniden açılacak.

TEMPPELİAUKİO KİLİSESİ

Doğal ana kayadan oluşan Temppeliaukio Kilisesi, Helsinki'nin en popüler turistik mekanlarından biridir. İç duvarlar doğal kayadan yaratılmıştır. Kilise, mimar Timo ve Tuomo Suomalainen tarafından tasarlandı ve 1969'da açıldı. Mükemmel akustiği nedeniyle kilise, konserler için popüler bir mekandır.

LUTHERAN KATEDRALİ

Helsinki mimarları ile ünlüdür, ancak Senato Meydanı'nı inşa eden ve Lutheran Katedrali'ni tasarlayan Alman Carl Ludvig Engel idi. Yeni şehir meydanı, 19. yüzyılda Helsinki'nin Rus yönetimi altında yeniden inşasının bir parçası olarak açıldı. Lutheran Katedrali, 1727 yılından kalma alanda daha küçük bir kilisenin yerine inşa edilmiştir. Lutheran Katedrali'nin inşaatı 1830'dan 1840'ta ölümüne kadar Engel tarafından denetlendi. Engel'in ölümünün ardından Ernst Lohrmann, çatıdaki on iki elçinin çinko heykellerini, çan kulesini ve Engel'in tasarımına ait bir yan şapeli yapıya ekledi. Kilise 1852'de tamamlandı. Katedral, Rusya Kralı I. Nicholas'a bir haraç olarak inşa edilmiş ve 1917'de Finlandiya'nın bağımsızlığına kadar St. Nicholas Kilisesi olarak anılmıştır. 1959'da, Evanjelik Lüteriyen mezhebinin bir katedrali olmuştur. Helsinki'nin en popüler turistik yerlerinden biri olan katedral, her yıl 350.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

HELSİNKİ'DE ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Helsinki bölgesinin turistik yerlerini otobüs, tren, tramvay veya metroyla kolaylıkla keşfedebilirsiniz. Helsinki bölgesi entegre bir toplu taşıma bileti sistemine sahiptir.

Biletler Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ve Kirkkonummi'deki toplu taşıma hizmetlerinde geçerlidir. Aynı bilet otobüsler, tramvaylar, metro, banliyö trenleri ve Suomenlinna'ya giden feribotlarda seyahat etmek için kullanılabilir. Aynı araçla bir araçtan diğerine de transfer yapabilirsiniz.

Tek bir ücret kartı Helsinki metropol bölgesinde dolaşmanın anahtarıdır. Tekli şarj kartlarında bulunan biletler, kullanımı kolay ve ekonomik 1-7 günlük biletleri içerir. Helsinki, Espoo, Kauniainen ve Vantaa'da geçerli bir iç hat bileti veya bölgesel bir bilet de seçebilirsiniz.

Tek biletler, bilet makinelerinden, otobüs ve tramvay sürücülerinden temin edilebilir.

Şehir merkezinde ve yakın bölgelerde:

Tramvay

Helsinki'de tramvaylar oldukça popülerdir. Şehirde hızlı bir şekilde yol alıp trafikte sıkışıp kalmıyorlar. Tramvaylar Helsinki seyahatinizde kullanmaktan korkmayacağınız güvenli bir ulaşım sağlıyor. Tramvay güzergahları sadece Helsinki'nin merkez kısımlarında geçerlidir.

Suomenlinna'ya (sadece Helsinki'nin dışındaki ada):

Suomenlinna feribotu sizi güzel piknik alanına götürür. Kauppatori'den feribot ve tekne seyahati yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Şehirde seyahat ettiğiniz HSL bileti ile seyahat edebilirsiniz.

Otobüs

Otobüsler sizi Helsinki'nin tüm bölgelerine götürür ve Espoo ve Vantaa kasabalarına yakın bir şekilde kolayca bırakır.

Tren

Trailler, Merkez Tren Garı'ndan Şehir Merkezini terk eder. Yerel trenler Y, S, U, L, E, A, M, I, K, N, T, H, R LOCAL harfleriyle işaretlenmiştir.

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