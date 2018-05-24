İstanbul’da 130 kilogram eroin ve 310 kilogram esrar ele geçirildi. İran’dan Romanya’ya giden İran plakalı bir TIR, İstanbul girişinde durdurularak arandı. TIR şoförü B.M., helva ve hurma kolileri taşıdığını söyledi. Polis, özel bir yöntemle kolilere yerleştirilmiş 130 kilogram eroin ele geçirdi. Şoför gözaltına alındı. Silivri’de ise Hırvatistan plakalı, arkasında römorku olan bir otomobil durduruldu.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre römorkta tavana gizlenmiş 310 kilogram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuları Makedonya’dan getirdiği belirlenen Hırvatistan uyruklu M.Z., gözaltına alındı. M.Z.’nin emekli polis olduğu öğrenildi.

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