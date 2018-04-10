App Annie isimli firma tarafından paylaşılan analiz raporuna göre, 2017'nin son çeyreğinde kırılan "en çok uygulama indirilen dönem" rekoru, 2018'in ilk çeyreğinde bir kez daha tazelendi.

Ocak-mart 2018 döneminde iOS ve Android uygulama mağazalarından toplam 27,5 milyar defa uygulama indirildi. Bu rakam, 2017'nin aynı dönemine göre %10'luk bir artış manasına geliyor. Uygulamalara harcanan tutar da %22 oranında artarak 18,4 milyar dolara ulaştı.

Bu iki platformdan yapılan indirme işlemlerine bakıldığı zaman, Android'in çarpıcı bir üstünlüğü görünüyor. Öyle ki, ocak-mart döneminde Google Play'den uygulama indirme sayısı 19,3 milyar civarında. Aynı dönemde Apple Store’un ulaştığı rakam ise 8,2 milyar. Bu iki rakama bakıldığı zaman, Android'in iOS'dan %135 civarında daha fazla uygulama indirimine ev sahipliği yaptığı görünüyor.

Her ne kadar indirme sayısında Android'in bariz üstünlüğü olsa da iş hasılata gelince, iOS rakibine hiç acımıyor. Araştırma şirketi tarafından servis edilen bilgiye göre aynı dönem içerisinde Apple'ın iOS'dan sağladığı hasılat, Google'ın Android'den sağladığı hasılattan %85 oranında daha fazla.

Son olarak raporda belirtildiği üzere, mart ayı sonu itibariyle her iki mağazada toplam 6,2 milyon adet uygulama bulunuyor.