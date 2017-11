Hem arkadaştı, hem gözdü! Birçok kez hayatını kurtaran dostunu arıyor

İzmir'de görme engelli 20 yaşındaki Candan Ercan, kendisine hem arkadaş hem de "göz" olan ve birkaç gün önce çalındığını düşündüğü rehber köpeğini arıyor.

Bebekken beynindeki kist nedeniyle görme yetisini kaybeden ve yüzde 90 engelli olan Ercan, babasının yavruyken hediye getirdiği, 2 yıl boyunca verdiği eğitimle hayatını kolaylaştıran Terrier cinsi rehber köpek "köpüş"ünü gören ya da bulanların kendisine ulaşmasını istiyor.

Görme engelli Candan Ercan, 2 aylıkken babasının kendisine aldığı ve "köpüş" ismini verdiği köpeğiyle arasında büyük bir bağ oluştuğunu, şu anda 2 yaşındaki dostunun aldığı eğitim sonrasında hayatını büyük oranda kolaylaştırdığını anlattı.

AA'nın aktardığına göre; İhtiyacını karşılaması için dışarıya bıraktığı köpeğinin daha sonra eve geldiğini ancak 6 gün önce bu kez eve dönmediğini dile getiren Ercan, birkaç defa köpeğini çalma girişiminde bulunulduğunu, "köpüş"ün muhtemelen çalındığını düşündüğünü belirtti.

Köpeği yanındayken kendisini güvende hissettiğini, sokağa çıktığında her zaman yardımcı olduğunu, tehlikelere karşı uyardığını ifade eden Ercan, "Sokakta yürürken önüme engel geldiği zaman ayaklarıma sürtünüyor ve beni uyarıyordu. Bana göz oluyordu." dedi.

"Köpüş"ünün hayatını kurtardığı bir olayı da anlatan Candan Ercan, "Bir gün dışarı çıkmıştım, o anda köpeğim yanımda değildi, aramızda mesafe vardı. Yanıma koşa koşa geldi sol tarafımda araba varmış, üstüme atlayarak patileriyle beni sağ tarafa çekti. Ben köpeğim varken bastonu bile kullanmıyordum, şimdi hem dostumsuz hem de yalnız kaldım. Dostumu istiyorum. Bulanlardan ya da çalanlardan köpeğimi geri getirmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"UYUMAKTA BİLE ZORLUK ÇEKİYORUM"

Köpeğini bulmak için ailesi ve komşularıyla birlikte birçok yeri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

"Köpeğimi çok özledim. Uyumakta bile zorluk çekiyorum. Köpeğim kayboldu ya da çalındı. Köpeğim kaybolmadan önce ben bastonumu bile kullanmıyordum çünkü o benim her şeyimdi, gözümdü, elimdi, ayağımdı. Dostum şu an kayboldu. Kim aldıysa ya da bulursa dostumu bana getirmesini istiyorum. Çünkü dostum gittiğinden beri ben yalnızım ve her şeyim gitti sanki. Dostumu aldıkları için canımdan bir parça kopardılar. Dostum olmadığı için çok zorlanıyorum, eskiden baston kullanmıyordum şimdi köpeğim olmadığını için baston kullanmak zorunda kalıyorum. Köpeğimi bulup getirin kişiye imkanım doğrultusunda ödül vereceğim."