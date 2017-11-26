Hem arkadaştı, hem gözdü! Birçok kez hayatını kurtaran dostunu arıyor

İzmir'de görme engelli 20 yaşındaki Candan Ercan, kendisine hem arkadaş hem de "göz" olan ve birkaç gün önce çalındığını düşündüğü rehber köpeğini arıyor.
Bebekken beynindeki kist nedeniyle görme yetisini kaybeden ve yüzde 90 engelli olan Ercan, babasının yavruyken hediye getirdiği, 2 yıl boyunca verdiği eğitimle hayatını kolaylaştıran Terrier cinsi rehber köpek "köpüş"ünü gören ya da bulanların kendisine ulaşmasını istiyor.
Görme engelli Candan Ercan, 2 aylıkken babasının kendisine aldığı ve "köpüş" ismini verdiği köpeğiyle arasında büyük bir bağ oluştuğunu, şu anda 2 yaşındaki dostunun aldığı eğitim sonrasında hayatını büyük oranda kolaylaştırdığını anlattı.
AA'nın aktardığına göre; İhtiyacını karşılaması için dışarıya bıraktığı köpeğinin daha sonra eve geldiğini ancak 6 gün önce bu kez eve dönmediğini dile getiren Ercan, birkaç defa köpeğini çalma girişiminde bulunulduğunu, "köpüş"ün muhtemelen çalındığını düşündüğünü belirtti.
Köpeği yanındayken kendisini güvende hissettiğini, sokağa çıktığında her zaman yardımcı olduğunu, tehlikelere karşı uyardığını ifade eden Ercan, "Sokakta yürürken önüme engel geldiği zaman ayaklarıma sürtünüyor ve beni uyarıyordu. Bana göz oluyordu." dedi.
"Köpüş"ünün hayatını kurtardığı bir olayı da anlatan Candan Ercan, "Bir gün dışarı çıkmıştım, o anda köpeğim yanımda değildi, aramızda mesafe vardı. Yanıma koşa koşa geldi sol tarafımda araba varmış, üstüme atlayarak patileriyle beni sağ tarafa çekti. Ben köpeğim varken bastonu bile kullanmıyordum, şimdi hem dostumsuz hem de yalnız kaldım. Dostumu istiyorum. Bulanlardan ya da çalanlardan köpeğimi geri getirmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
"UYUMAKTA BİLE ZORLUK ÇEKİYORUM"
Köpeğini bulmak için ailesi ve komşularıyla birlikte birçok yeri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını dile getiren Ercan, şöyle konuştu:
"Köpeğimi çok özledim. Uyumakta bile zorluk çekiyorum. Köpeğim kayboldu ya da çalındı. Köpeğim kaybolmadan önce ben bastonumu bile kullanmıyordum çünkü o benim her şeyimdi, gözümdü, elimdi, ayağımdı. Dostum şu an kayboldu. Kim aldıysa ya da bulursa dostumu bana getirmesini istiyorum. Çünkü dostum gittiğinden beri ben yalnızım ve her şeyim gitti sanki. Dostumu aldıkları için canımdan bir parça kopardılar. Dostum olmadığı için çok zorlanıyorum, eskiden baston kullanmıyordum şimdi köpeğim olmadığını için baston kullanmak zorunda kalıyorum. Köpeğimi bulup getirin kişiye imkanım doğrultusunda ödül vereceğim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.