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Benzerimi Arıyorum Gördünüz mü?

Koskoca ormanda kendini yalnız mı yalnız hisseden bir hayvancık vardır. Çünkü ormanda yaşayan hiçbir hayvan ona benzemez. Benzerlerini aramak üzere yola çıktığında, bizim küçük hayvancığın başına pek çok şey gelir. “Daha Güzel Bir Dünya İçin” dizisinden çıkan kitabı Seçil Çokan resimledi. Nursel Erdoğan (YKY)

İşte Benim Annem

Mutlu’nun annesi, çevresinde gördüğü diğer annelerden farklıdır. Rengârenk giyinir, çeşit çeşit saç bantları takar, biraz da dağınık ve sakardır. Bu da Mutlu için hayatı bazen gerçekten zorlaştırır. Ama annesini her haliyle sever ve onunla mükemmel vakit geçirir... İpek Konak’ın çizimleriyle. Ezgi Berk (abm)

Yağmur Ormanlarına Yolculuk

Paskal, İstanbul’da ikamet eden bir papağandır. Kökeni ise Afrika’nın Yağmur Ormanları’dır. Papağanımızın ev arkadaşı Karınca Karamen’le birlikte kendi kökeni olan topraklara anılar üzerinden yaptığı yolculuğa biz de katılma fırsatı buluyoruz. Kübra Teber’in çizimleri bize eşlik ediyor. Sultan Polat Kaçan (Kırmızı Elma)

Büyük Baltazar

Yazar-çizer Sims, sirkten kurtulup eve dönmeye karar veren müzisyen kutup ayısının yolculuğunu anlatıyor. Dünyayı tanımasını sağlayan bu yolculuk, bir yandan da onun için zorlayıcı bir deneyime dönüşür. Bakalım Büyük Baltazar evine ulaşabilecek midir? Kürşad Yalçındağ çevirdi. Kirsten Sims (Tefrika)

Benzemez Kimse Bana

Seriden dört kitap: Alıngan Nalan, Endişeli Aliş, Kararsız Kiraz ve Dağınık Mıstık. Nalan sadece anne babasına değil, kedisine bile küsebilmektedir. Aliş, doğum gününde hastalanmaktan endişelenir. Kiraz, onu neyin mutlu ettiğini bilmez. Mıstık ise hiçbir şeyi koyduğu yerde bulamaz. Berk Öztürk’ün resimleriyle. Alkım Özalp (Çınar)

7-10

Batu ile Tarçın İstanbul’da

Batu, gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok sever. En yakın arkadaşı ise sokak kedisi Tarçın’dır... Tarçın, Batu’ya İstanbul’u gezdirir ve ona şehirle ilgili önemli bilgiler verir. Birlikte çok eğlenirler. İstanbul’u çizimler eşliğinde yeniden keşfetmek için sayfaları çevirmeye başlayın. Başak Duru (MEAV)

O Ağustos Günü

Enrico, yaz tatilinde her sabah vadideki büyükbabasını ziyaret eder, ona koyunları otlatırken yardımcı olur. Bir yandan da çizer olma hayaliyle çizimler yapar. Küçük İtalyan köyünde yaşanan o yıkıcı deprem gününe dek... Annemarie van Haeringen’in çizimleri, Lale Şimşek Çalışkan’ın çevirisiyle. Rindert Kromhout (Can Çocuk)

Bir Leyleğin Anıları

Leylekler kasabaya her zamankinden erken göç eder. Yuvalarını onarmaları, yumurtlamaları, kuluçkaya yatmaları gerekir. Ama yuvalarına giderken karşılarına çıkan elektrik telleri nedeniyle tehlike altındadırlar. Derken iki çocuk çıkagelir ve leyleklerin yaşamını değiştirecek umut dolu günler başlar. Ramazan Teknikel (İş Kültür)

Melisa: Leonardo’nun Yıldızı

Melisa meraklı bir kızdır. Tuhaflıkları seven ninesi ona bir kol saati armağan eder. Akrep ve yelkovanın geriye hareket ettiği özel bir saattir bu. Melisa onunla zamanda yolculuklara çıkar ve tarihin ünlü kişilerini tanır. Bu kitapta Leonardo da Vinci’nin çocuk haliyle tanışıyor. Ekiz Çağrı’nın çevirisiyle. Beatrice Masini (Doğan Egmont)

Küçük Vampir Tehlikede

Vampirlerle ilgili öyküleri elinden düşürmeyen Anton ile karanlıktan korkan sevimli vampir Rüdiger’in sıra dışı dostluğunu anlatan dizi iki macera ile devam ediyor: “Küçük Vampir Tehlikede” ve “Küçük Vampir İniltiler Vadisi’nde.” Amelie Glienke’nin çizimleri, Gülderen Pamir’in çevirisiyle. Angela Sommer-Bodenburg (Hep Kitap)

11-14

Başka Dünyadan Gelen Kız

9 yaşındaki Adam ve Thomas’ın II. Dünya Savaşı’nda bir ormanda saklanıp hayatta kalmalarının hikâyesi. İki çocuk dallarla ev yapar, okul arkadaşları Mina’nın gizli gizli getirdiği yiyeceklerle beslenirler. Savaş sırasında bir toplama kampına gönderilen yazar, kendi deneyiminden ilhamla yazdı kitabı. Aharon Appelfeld (Can Çocuk)

Hidra’nın Gözleri: Şifreli Dedektiflik

Öğretmen Marcus Antonius’un daha önce derse gelmediği olmamıştır. Acaba kaçırılmış mıdır? Ama bir öğretmeni kim kaçırır? Dört cesur öğrenci, Cornelia, Titus, Gaius ve Publius olayın peşine düştüler ve Antonius’un çok tehlikeli bir sırrı olduğunu keşfettiler. Bir Antik Roma polisiyesi. Recep Özbay çevirdi. Franjo Terhart (İş Kültür)

Ayı Masalı

Ayı nereye bakarsa baksın, kuzusu Mimi’yi bir türlü bulamı- yordu. Tüm ormanı dolaştı, onun için dağları bile aştı. Çünkü onsuz uyuyamazdı. Keskin gözlü Kartal’a, unutkan balıklara sordu; Mimi’yi ne gören vardı ne bilen. Duyular dünyasında yolculuğa çağıran kitabı Burcu Yılmaz resimledi. Hafize Çınar Güner (Kelime)

Rapunzel ve Kayıp Göl

Rapunzel ile Cassandra’nın tesadüfen keşfettikleri gizemli göl, krallığın en büyük gücünü içinde saklar. Gizli gölü bulup gizemini çözmek prensesle dostuna düşer. Ama hızlı davranmaları gerekir. İyi niyetli olmayan başkaları da hazinenin peşindedir. Leila Howland (Doğan Egmont)

İki Renkli Muhallebi

Anne babası boşanmış bir çocuk Ela. Hayatı, iki renkli muhallebiyi andırıyor. Farklı iki tat sırt sırta vermiş, bir arada. Anne ve babasıyla sürdürdüğü iki ayrı yaşam gibi. Bazen ikiye bölünür en sevdiğiniz şeyler. Ancak hâlâ lezzetlidir tadını çıkarmayı bilirseniz... Yusuf Tansu Özel resimledi. Zeynep Rade (Elma-Akademi Artı)

AİLELERE ÖNERİLER

Siz, Çocuğunuz ve Okul

Kürşad Oğuz'un HT Cumartesi'de yer alan yazısına göre, dünyanın her yerinde ebeveynler çocuklarının eğitimiyle ilgili endişelidir. Özellikle eğitimin siyasetin tarlası hâline geldiği günümüzde... Çocuğunuzun eğitiminde beklentiniz ne? Okulun doğru tercih olup olmadığını nasıl anlarsınız ve değilse ne yapabilirsiniz? Robinson, K-12 sistemi ya da evde eğitim veya okulsuz eğitim konusunda çocuğunuzu nasıl destekleyeceğinizle ilgili tavsiyeler sunuyor. Eğitimdeki çelişkileri ele alan kitap, çocuklarının gerçekten ihtiyacı olan eğitim türünü öğrenmek ve öyle bir eğitim aldıklarından emin olmak isteyen ebeveynler için. Ken Robinson-Lou Aronica, Çev: Gülsün Arıkan (Solo)

ÇocuğunuzlaSöyleşin

“Çocuk, eşleri birbirine bağlayan bir ortaklık, birlikte ilerleyip gerçekleştirecekleri bir amaçtır” diyor yazar: “Hayata farklı açılardan bakmayı, en zor koşullarda bile sabırlı olmayı, yeni şeyler öğrenmeyi, onlarla birlikte kendimizi de geliştirmeyi öğreniyoruz.” Evet, çocuklar yaşam becerilerini ebeveynlerinden edinir. Peki, ebeveynler yeterli donanıma sahip değilse? “O zaman okuyup öğrenecekler.” Bu amaçla yazıldığı söylenen kitapta, bebeklikten ergenlik sonuna kadar çocuk büyütme ele alınıyor; evde, sokakta, okulda karşılaşılacak sorunlarla başa çıkma yolları anlatılıyor. Şermin Külahoğlu (Psikoolgu)

Çocuklu Hayat

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BU HAFTA NE OKUSAK?

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Paramparça Melike İlgün Alfa Yayınları

Kendine Ait Bir Oda Virginia Woolf Çev: Nilay Öztürk İthaki Yayınları