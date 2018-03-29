İngiltere’de geliştirilen seks robotu Henry, iddiaya göre cinsel performansının yanı sıra esprileriyle de kadınları eğlendirmeyi biliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 182 santimetre boyunda yapılı vücuduyla birçok kadının aradığını karşılayan Henry, sahibinin en sevdiği dizi ve filmden konuşabiliyor.

Romantik şiirler, şarkılarla kadınları çoğu erkekten daha fazla etkilemeyi başarmasından çekinilen Henry’ye sahip olmak isteyen kadınlar robotun beden ölçülerini “sipariş üzerine” belirleyebilyor. 38.1 kilogram ağırlığındaki Henry, 11 bin doları gözden çıkarmaya hazır olan kadınlar için kullanıma hazır.

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