Hemofilinin genetik tanısına Doç. Dr. Hüseyin Onay imzası!

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Onay, genetik tanı koymanın zor olduğu hemofili hastalığının tespitine yönelik "ilk" test kitini geliştirdi.

Onay, görev yaptığı üniversitede 15 yıl boyunca 100 bine yakın genetik test yaptığını söyledi.

AA'nın haberine göre; son dönemde kanama bozukluğu hemofili hastalığına yönelik çalışmalara yöneldiğini bildiren Onay, "Şimdiye kadar, ölümlere neden olabilen bu rahatsızlığın genetik tanısında kullanılan standart bir yöntem bulunamadı. Buradan yola çıkarak hemofilide genetik tanı konmasını sağlayacak kit üzerine başladığım çalışmayı tamamladım. Önceki tecrübelerim, çalışmanın başarısında önemli bir faktör oldu" diye konuştu.

Söz konusu hastalığın tedavisinin olduğunu dile getiren Onay, "Bu nedenle genetik tanı konması oldukça önemli. Bu tanının konmasının bir kaç avantajı var. Hastalığın ağırlığını ve şiddetini belirliyor. Bir sonraki kuşakta ya da hasta bir bireyin hasta kardeşi olmasının önüne geçebiliyoruz. Aynı zamanda tedaviye dirençli olan hastanın belirlenmesinde de genetik tanı çok mühim" dedi.

Dünyada bugüne kadar hemofilinin genetik tanısı için bir kit üretilmediğini aktaran Onay, bunu başarmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ürettikleri kitin kullanılmaya başlandığını vurgulayan Onay, "Dünyada onaylı bir hemofili genetik tanı kitini bu şekilde üretmiş olduk. Yurt dışında fuarlarda ve bilimsel kongrelerde bu ürünü tanıtıp, pazarlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hemofili

Doç. Dr. Hüseyin Onay