12 Mayıs Hemşireler Günü anlamına uygun Atatürk'ün hemşire ile ilgili sözlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Zor şartlar altında büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin günü kutlu olsun. İşte Hemşireler Günü mesajları...

HEMŞİRİLER GÜNÜ MESAJLARI 12 MAYIS 2018

Zor şartlar altında büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir.

Efendiler! Ulusumuzu tam güvenlik durumunda yaşatmak seçkin amacımız olduğu gibi onun sağlığına özen göstermek ve varolan olanaklarımız oranında toplumsal sorunlarına çözüm olmak da hükümetimizin görev bütünlüğü içindedir. Bu kapsamda olmak üzere ülkemizin hekim gereksiniminin olanak elverdiği ölçüde giderimine uğraşıldı. / Mustafa Kemal Atatürk

Devlet; güvenlik ve huzuru sağlamak için ülkeyi savunmak için sağlıklı iyi yetişmiş anlayışları ulusal duyguları yurt sevgileri yüksek yurttaşlara gereksinim duyar. / Mustafa Kemal Atatürk

Sağlık örgütümüzde ülkenin gereksinimine uygun isabet ve çaba gözle görülmektedir. Cumhuriyet Hükümeti’nin başlı başına bir ilke olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımında gittikçe araçlarını artıran bir ölçüde sürdürmek gereklidir ve önemlidir. / Mustafa Kemal Atatürk

Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevi ulusun sağlıklı kalması için gerekli yaşam koşullarını gerçekleştirmektir. / Mustafa Kemal Atatürk

Gece gündüz demeden fedakârca çalışan, en zor zamanlarımızda her an yanımızda olan tüm hemşirelerimizin HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN.

Hemşire aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder , bılgisiyle hayat verir. bütün hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun

Fedakarlık timsali devlet’in şifa ve şevkat eli hemşirelerimizin yaşadıkları sorunların çözülmesi dileğiyle hemşireler günü kutlu olsun

12 Mayıs dünya hemşireler günü kutlu olsun

Sağlık alanımızda emekleri ile büyük bir yere ve öneme sahip değerli hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun

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