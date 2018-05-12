Henan Jianye - Shaanxi Chanba karşılaşma önü

Henan Jianye ve Shaanxi Chanba, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Henan Jianye 7 puanla 14. sırada, Shaanxi Chanba 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Henan Jianye, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Shaanxi Chanba, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Henan Jianye kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Shaanxi Chanba kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Henan Jianye son haftadaki Fujian müsabasında 0-1 yenildi.

Shaanxi Chanba ise Shanghai East Asia maçında 2-0 kazandı.

Henan Jianye, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 9 gol yedi.

Shaanxi Chanba, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shaanxi Chanba 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.