Henry ve Baloo: Doğasever kedi ile köpeğin alışılmadık yol arkadaşlığı

Kedi Baloo ve köpek Henry, yakın dostluklarını ortak yanlarına borçlu: İkisi de sahiplenilmiş ve ikisi de doğada uzun yürüyüşler yapmayı seviyor.
Bu olağandışı ikili, her fırsatta Colorado eyaletinin dağlık alanlarında doğanın tadını çıkarıyor. Fotoğraflarını paylaştıkları Instagram hesaplarını da yüz binlerce kişi takip ediyor.
Sahipleri Cynthia Bennett ve Andre Sibilsky, kedi ve köpeğin bu kadar popüler olmasını gerçeklik dışı olarak niteliyor.
Hayran kitleleri düşünülürse, ikilinin maceraları bir sosyal medya kültüne dönüşecek.
Boston'da tanışan doğasever Cynthia ve Andre çifti, şehir hayatından uzaklaşmaya karar vererek bir heves Colorado'ya taşınmış.
BBC'ye konuşan Cynthia, "Büyük dağların olduğu batıya doğru yol almak istedik. Pek plan yapmadan yola koyulduk" diyor.
Çift burada düzenli olarak doğa yürüyüşlerine çıkmaya başlamış. Hayatları burada düzene girdikten sonra da, bir köpek sahiplenerek ailelerini büyütmek istemişler.
Böylece Henry hayatlarına girmiş: Alman Kurdu, Boxer, Staffordshire Teriyeri ve de Avustralya Çoban Köpeği kırması olan dev bir köpek!
Cynthia, köpeği Henry'nin diğer yavru cinslere oranla iki kat büyük olduğunu söylüyor.
"Barınağa gittiğimde hemen kucağıma yerleşti ve uyudu" diyen Cynthia, sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Andre o an eve onu götürmemiz gerektiğini anladı. Bir anlamda Henry bizi seçti gibi hissettim."
Sokakta doğan Henry, başka eyaletlerdeki barınaklarda yaşanan ölüm ve terk etmelere karşı hayvanlara yeni bir ev vadeden barınakta karşılarına çıkmış.
Kırması olduğu bütün köpeklerin enerjik olduğu düşünülürse, doğa yürüyüşlerine alışması kolay olmuş.
Bir yıl sonra Cynthia kendi sosyal medya hesaplarından köpeğin çok fazla fotoğrafını paylaştığını fark edip, Henry için kişisel bir hesap daha açmanın eğlenceli olacağını düşünmüş.
İlk 3 yılda takipçi sayısı 30 bine çıkmış. Ancak asıl ilgi patlaması, Baloo'yu aileye kattıklarında yaşanmış.
Cynthia, kedi Baloo'yu eve almaya nasıl karar verdiklerini şöyle anlatıyor:
"Henry biz evde olmadığımız zamanlarda anksiyeteye kapılıyordu. O kadar ki ne yiyor ne de içiyordu. Biz de ona bir arkadaş getirmeye karar verdik.
"Instagram'da kedileriyle doğada uzun yürüyüşler yapan insanlar gördüm. Kediler de dışarıda gezmeyi seviyorlar."
https://www.instagram.com/p/BdlaVzkBHb7/?hl=en&taken-by=henrythecoloradodog
Çift, aylarca Henry'e iyi bir yol arkadaşı aramış. Cynthia gülerek "Sonuçta bir kediyi bir şey yapmaya zorlayamazsınız" diyor.
Kedi Baloo, Henry gibi kurtarılmış bir sokak hayvanı.
Cynthia, Baloo'nun Henry'e bayıldığını, hatta sakinleşmesi için kediyi Henry'nin yanına koyduğunda, hemen uykuya daldığını söylüyor.
"Bence Baloo, Henry'nin annesi olduğunu sanıyor" diyen Cynthia, ilk aylarda köpeğe sanki onun süt annesiymiş gibi davrandığını anlatıyor.
Cynthia'ya göre Baloo kendisinin de köpek olduğunu sanıyor:
"Dışarıda bir köpek gördüğünde ona koşuyor ama ama kedi gördüğünde görmezden gelip geçiyor. Ne olduğunun farkında bile değil. Çok komik!"
https://www.instagram.com/p/BfjN9AXBqla/?hl=en&taken-by=henrythecoloradodog
Cynthia'nın partneri Andre finans sektöründe tipik bir ofiste çalışıyor.
Cyntia ise bir süre sonra kendi işi olan pazarlamadan uzaklaşarak Instagram hesabını güncellemeye ve fotoğrafçılık tutkusuna odaklanmış.
Öte yandan, bu şöhretleri sonrası hayat güllük gülistanlık olmamış.
Bazıları çifti doğa odaklı alternatif yaşamları nedeniyle eleştirmiş.
Cynthia, "Biraz tanınınca diğer tarafla da yüz yüze geliyorsunuz. Anlamıyorum, niye bir köpek ve kediye saldırırsın ki?" diyor.
Bütün olumsuzluklara rağmen çifte olan destek fazla.
"Van-life" adı verilen gruplar, evlerinin doğada olduğu göçebe yaşam tarzlarını sosyal medyada paylaştıklarında tepkilerle de karşılaşıyorlar.
Cynthia ise bir süre sonra eleştirileri çok da takmamayı öğrenmiş. Hem de Henry ve Baloo'nun günlerini güzelleştirdiğini söyleyenlerin yorumları sayesinde...
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