Bolu Karaçayır Spor Salonu'ndaki final karşılaşmasına daha iyi başlayan taraf olan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 13-10 önde tamamladı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Beşiktaş Mogaz, farkı 7 sayıya çıkardı: 22-15. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 25-21 kazandı.

Karşılaşmanın sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Beşiktaş Mogaz'a şampiyonluk kupasını, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu takdim etti.

Siyah-beyazlı oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Finali kaybeden Göztepe'ye ise madalyalarını Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik verdi.