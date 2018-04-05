Hepatit B virüsü, kan yoluyla veya cinsel temasla bulaşan bir hastalıktır. Virüs vücuda girdikten sonra eğer kişinin bağışıklık sistemi kuvvetliyse ya da direnç oluşumu söz konusuysa hastalık yapmayabilir.
Dünyada 400 milyon, Türkiye’de ise 3 milyon kişi Hepatit B virüsü taşıyor. Tedavi uygulanmadığı takdirde hastada siroz ve karaciğer kanseri gelişme riski söz konusu olabiliyor. Öte yandan Hepatit B olan her 4 kişiden birinin siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri gibi hastalıklar yüzünden hayatlarını kaybedecekleri öngörülüyor.
Hepatit B alınacak tedbirlerle önlenebilen bir hastalıktır. Hepatit B’den korunmada en etkili yöntem ise aşıdır. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Ümit Ünal, Hepatit B hakkında bilinmesi gerekenleri anlatırken, ayrıca uyarılarda da bulundu.
Hepatit B nasıl bulaşır?
Hepatit B, kan ve cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Kan nakli, korunmasız cinsel ilişki, damar içi ilaç bağımlılarında aynı enjektörün kullanılması ve anneden bebeğe doğum sırasında bulaşabiliyor. Kan ve cinsel yolla bulaşıyor olması sonucu; diyalize girenler, kan hastalıkları nedeniyle sıkça kan ürünleri kullanmak zorunda olan kişiler, uygun steril şartların sağlanmadığı cerrahi ve dövme merkezlerinde işlem yaptıran kişiler, çok sayıda cinsel partneri olanlar veya korunmasız cinsel ilişkiye girenler risk gruplarını oluşturuyor. Bunların yanı sıra tırnak makası, tıraş bıçağı ile diş fırçası gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla da geçebiliyor.
HEPATİT B HIV’DEN 100 KAT DAHA BULAŞICI
Hepatit B virüsü dış ortamda bir hafta canlı kalabiliyor ve Hepatit C’den 10 kat, HIV’den de 100 kat daha bulaşıcı oluyor. Bunun yanı sıra bu virüsle enfekte olan anneden doğan çocuklar özellikle önemli bir risk grubunu oluşturuyor. Bu nedenle çocukların doğdukları andan itibaren, yetişkinlerin ise bulaşma açısından yüksek riskli bir iş kolunda çalışıyorlarsa vakit kaybetmeden önce Hepatit B aşısı yaptırmaları gerekiyor. Bulaşma açısından yüksek risk taşımayan kişiler de isteğe bağlı herhangi bir yaşta aşı olabiliyor. Türkiye’de 1998 yılından itibaren her yeni doğana aşı yapılıyor.
KARACİĞER KANSERİNE YOL AÇABİLİYOR!
Virüs vücuda girdikten sonra kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise hastalık oluşturmayabiliyor. Ancak vücut direnç gösteremiyorsa, virüs karaciğer hücrelerinin içine yerleşiyor ve burada hızla çoğalarak siroz ile kanser gibi hastalıklara yol açabiliyor. Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’de karaciğer nakli gereksiniminin en önemli nedenlerinden biri; bu virüse bağlı karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri. Türkiye’de son yıllarda yılda binin üzerinde karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi. Bu kişilerin yarısına yakınını Hepatit B virüsüyle ilişkili hastalıklara bağlı nedenlerle karaciğer nakli gereksinimi olan kişiler oluşturuyor.
HEPATİT B BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüs karaciğer hasarına neden olarak hastalık oluşturuyor. Bu hasarı yaparken hiçbir belirti vermeyebiliyor ve direkt karaciğer sirozu veya karaciğer kanseri tanısı alınabiliyor. Belirti verdiğinde ise aşağıda yer alan yakınmalarla kendini gösteriyor.
● Aşırı halsizlik
● İştahsızlık
● Göz aklarında sararma
● Kilo kaybı
● Karında şişlik
● Bacaklarda ödem
● Kanamanın zor durması
● Kanlı kusma
HEPATİT B TEDAVİSİ
Hepatit B için haftada bir defa cilt altına uygulanan iğne tedavileri veya günde bir kez ağızdan alınan ilaç tedavileri kullanılıyor. İlaç tedavisinde amaç, Hepatit B virüsünün çoğalmasını ve bu yolla virüsün karaciğere zarar verici etkisinin en aza indirilmesini sağlamaktır. Ancak yapısı nedeniyle karaciğer hücrelerinin çekirdek bölgesine yerleşen Hepatit B virüslerinin vücuttan tamamen atılması çok düşük bir ihtimaldir. Üzerinde çalışılan yeni ilaçlar ise Hepatit B virüsünün karaciğerden tamamen atılmasını amaçlıyor. Bu tedaviler kullanıma girdiklerinde Hepatit B tedavisinde önemli bir milat olacağı düşünülüyor.
HEPATİT B'DEN KORUNMANIN YOLLARI
● Çocuğunuzun aşı takvimini aksatmayın,
● Yetişkinlik döneminde aşı olmayı ihmal etmeyin,
● Aşıdan 5-10 yıl sonra kan tahlili yaptırın,
● Doğu illerinde yaşayanlar dikkatli olun,
● Taşıyıcıysanız 6 ayda bir kontrole gidin,
● Sarılık ve halsizlikte doktora gidin,
● Taşıyıcıysanız paylaşın,
● Sağlık sektöründe çalışıyorsanız dikkatli olun.
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