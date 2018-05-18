Hepsiburada, Hepsiexpress iştirakiyle, Türkiye’deki e-ticaret dağıtım sektörünü hızlandırıyor, genişletiyor ve büyütüyor. Yenilikçi hizmet modeliyle e-ticaret müşterilerini operasyonlarının merkezine koyan Hepsiexpress, sunduğu aynı gün, ertesi gün randevulu ve hafta sonu teslimat seçenekleri ile birlikte randevulu iade hizmetlerini e-ticaret kullanıcılarının hayatına kazandırdı.

Hepsiexpress, özel eğitimlerden geçen ve performans sistemine dayalı çalışan profesyonel teslimat filosu sayesinde, müşterilerle sipariş verdikleri ürünleri hasarsız ve güvenilir bir şekilde buluşturuyor.

Türkiye’deki yaklaşık 30 milyar TL’lik çok kanallı ve online perakende pazarının %65’ine erişen ve operasyonlarını yaygınlaştıran Hepsiexpress, sektördeki tüm markalara da bu yenilikçi teslimat modelini sunmaya başladı. Halen hizmet verdiği İstanbul, Kocaeli, Ankara illerine ilaveten Bursa ve İzmir de dahil olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerine hizmetlerini götürmeye devam edecek olan Hepsiexpress, geçen yıla göre 5 kat büyümeyi hedefleyerek, yılda ortalama %35 büyüyen e-ticaret sektörünün büyümesine de destek olacak.

Randevulu teslimat

Müşterilerin sesine kulak veren Hepsiexpress, randevulu teslimat özelliğiyle e-ticaret müşterilerine aldıkları ürünleri hafta içi veya haftasonu farketmeksizin istedikleri gün ve saat diliminde teslim alma özgürlüğü veriyor. Aynı gün randevulu teslimatın yanı sıra ertesi gün teslimat seçeneğini de değerlendirebilen e-ticaret müşterileri sabah (09:00-13:00 arası), öğlen (13:00-18:00 arası) ve akşam (18:00-23:00 arası) olmak üzere üç ayrı randevu seçeneğinden birini tercih edebiliyor. Müşteriler aynı zamanda randevu saatlerinde değişiklik ve randevulu iade hizmetlerinden de faydalanabiliyor.

Akıllı teslimat

Hepsiexpress, kendi geliştirdiği %100 yerli yazılım sayesinde müşterilerden alınan geribildirimlere göre hizmetlerini sürekli geliştiriyor, yeni ihtiyaçlara göre operasyonlarını güncelliyor, müşteri şikayetlerini anlık takip edip çözüme ulaştırıyor, taşıyıcıların performansını izleyip değerlendiriyor ve müşteri memnuniyetini analiz ediyor. Hepsiexpress taşımacıları, gün içindeki operasyonlarını kullandıkları Hepsiexpress uygulaması ile planlayarak insan hatasına yer vermeden, dijital ortamda planlıyor ve teslimatlarını başarıyla tamamlıyor. Hepsiexpress fark yaratan akıllı teslimat hizmetiyle e-ticaret müşterilerinin yüzünü güldürüyor.