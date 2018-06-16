Her biri göz kamaştırdı!

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Türkiye'nin yeni yönetim sistemi ile tanışacağı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala meydanlarda adeta bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri ise başkent Ankara'da yaşanıyor. Kentin en kalabalık yerlerinden Kızılay'da seçimlere katılan tüm partilerin stantlarıyla çadırları bulunuyor. Caddenin bir tarafında HÜDA PAR, AK Parti ve MHP'nin seçim çadırları, diğer tarafta ise CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin çalışmalarını sürdürdüğü çadırlar yer alıyor. Parti görevlileri özgür bir şekilde broşürlerini dağıtıyor, seçim çalışmasında bulunuyor. En küçük bir sözlü sataşmanın bile yaşanmadığı meydanda, partiler seçim müzikleri eşliğinde propagandalarını sürdürüyor.