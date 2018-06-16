Her biri göz kamaştırdı!

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Çimlerle kaplı yaylada yer alan mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Bosna Hersek'in Buzim şehrine bağlı Varoska Rijeka köyü sakinleri, yukarıdan bakıldığından adeta yerde açmış çiçekleri andıran geleneksel iftar sofralarıyla kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ve mahalle kültürünü korumaya çalışıyor. Varoska Rijeka'da, yeşil ve küçük bir tepenin üzerine kurulmuş caminin bahçesi, 2011 yılında beri her ramazan ayının son cumartesi günü yüzlerce kişiyi iftar sofralarında bir araya getiriyor.
Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırına akın etti. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi sonucu bir Filistinli bacağından yaralandı.
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfınca (TÜKÇEV) düzenlenen "5. Foto Safari" Nallıhan Kuş Cenneti'nde başladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti. Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) üst üste ikinci, son dört yılda ise üçüncü şampiyonluğunu elde eden Golden State Warriors takımı, şampiyonluğu California eyaletine bağlı Oakland kentinde büyük bir geçitle kutladı. Taraftarlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.
Bursa'da otoyoldaki üst geçitten atılan kaya parçaları yolcu otobüsü ve otomobilde maddi hasara neden oldu.
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen “5. Foto Safari” ikinci gününde de devam etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ovit Tüneli'nin açılışını yaptı.
İzmit Körfezi'nin iki yakasını 6 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü'nden, hizmete alındığı 1 Temmuz 2016'dan bu yana 12,5 milyona yakın araç geçiş yaptı.
Türkiye'nin yeni yönetim sistemi ile tanışacağı 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala meydanlarda adeta bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri ise başkent Ankara'da yaşanıyor. Kentin en kalabalık yerlerinden Kızılay'da seçimlere katılan tüm partilerin stantlarıyla çadırları bulunuyor. Caddenin bir tarafında HÜDA PAR, AK Parti ve MHP'nin seçim çadırları, diğer tarafta ise CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin çalışmalarını sürdürdüğü çadırlar yer alıyor. Parti görevlileri özgür bir şekilde broşürlerini dağıtıyor, seçim çalışmasında bulunuyor. En küçük bir sözlü sataşmanın bile yaşanmadığı meydanda, partiler seçim müzikleri eşliğinde propagandalarını sürdürüyor.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde bulunan ve Büyük İskender’in Anadolu seferinden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulan, daha sonra Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu'na bağlanan derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan Blaundus antik kentinde günümüze kadar kalan yapılar bölgeye gelen astronomi fotoğrafçıları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Bölgede ki tarihi yapılar arasında şehrin giriş kapısı, şehrin simgesi atlar ve kemer dikkat çekiyor.
Türkiye'nin alanındaki ilk ve tek müzesi olan ''Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi''ni ziyaret edenler, Balıkesir-Üçpınar tümülüsünde bulunan 2600 yıllık at arabasından, günümüz ulaşım araçlarına kadar Anadolu arabalarının zaman yolculuğunu görebiliyor. Umurbey Mahallesi'nde 17 bin dönüm alanı kapsayan eski bir ipek fabrikasının 2002'de Tofaş tarafından Mimar Naim Arnas'a restore ettirilmesiyle açılan müze, ziyaretçilerini adeta bir zaman tüneline sokuyor.
Kolombiya’nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı 'Mongui' köyünde, köyün tüm sakinleri el yapımı futbol topu üretiyor. İçinde bir futbol müzesi de bulunan ve ana geçim kaynağı top üretimi olan köyde halk, çoğunlukla evlerinde kurdukları imalathanelerde üretim yapıyor. Futbola oldukça önem verilen köyde, berberler bazı müşterilerin kafalarına ünlü futbol yıldızlarının yüzlerini kazıyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı nedeniyle tatlı üreticilerinde yoğunluk yaşanıyor. Gelen yoğun talebi karşılayabilmek için pastane imalathanelerinde baklava, şekerpare, kadayıf ve tulumba tatlısı gibi birçok tatlı bayram için hazırlanıyor. Gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.
Gazze'nin Şucaiyye Mahallesinde, Filistinli bir genç Ramazan ayın son gününde ''kıvılcım saçar'' çevirerek güzel görüntüler oluşturdu.
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