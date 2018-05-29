Sosyal medyada dolaşan bir video, görenleri hüzne boğdu. Düzce'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde bir çocuk, kesilen ağacın başında hüngür hüngür ağladı.

Her gün öperek yanından geçtiği ağacın kesilmiş olduğunu görünce önce çok sinirlenen, sonra da üzüntüsünü gizleyemeyen gözü yaşlı çocuk, görenlerin yüreğini burktu.

"Seni kestiler, seni niye kestiler?" diyerek ağacı okşayan çocuğu, annesi yatıştırmaya çalıştı.

Annesinin kaydettiği ve Emrah Tuzcu isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Facebook'taki görüntülerin altına "O ağacın ömrü gibi upuzun olsun ömrün güzel yürekli çocuk","Kurban olsunlar senin o masum gözyaşlarına", "Dünyayı çocuklar yönetsin" yorumları geldi.

AĞACI KESMEYE KIYAMAYINCA ORTAYA BU GÖRÜNTÜ ÇIKTI!