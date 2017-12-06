Her gün peynir yemek kalp sağlığını koruyor!

Siz de peynir sevenlerdenseniz yayınlanan bu yeni çalışmanın sonuçları sizi mutlu edecek. Araştırmacılar, her gün yaklaşık 40 gram peynir yemenin, kalp hastalığı ve inme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Medical News Today'in haberine göre; yeni bulgular, peynir alımının kardiyovasküler hastalık riski üzerindeki etkilerine bakan 15 gözlemsel çalışmanın analizinden elde edildi.

"KALP HASTALIĞI VE İNME RİSKİNİ AZALTIYOR"

Çin'deki Soochow Üniversitesi'nden Li-Qiang Qin ve meslektaşlarının yaptığı o çalışmaya göre; peynirin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu açıkladı. Çalışmanın sonuçları Avrupa Beslenme Dergisinde yayımlandı.

2015 yılında yapılan araştırmaya göre; cheddar ve mozzarella peyniri en popüler seçenekti. Bu çalışmaya göre; "Peynir, kalsiyum, çinko ve A ve B-12 vitaminleri gibi sağlığa yararlı bazı besin maddeleri içeriyor olsa da doymuş yağlarda kolesterol düzeylerini artırabilir ve kalp hastalığı ve inme riskini artırabilir" denilmişti.

O BİLGİ TEYİT EDİLİNCEYE KADAR FAZLA YEMEYİN

Ancak yeni çalışma, bu popüler süt ürününün kardiyovasküler sağlık üzerinde ters etki yapabileceğini önerdi. Uzmanlar yine de bu bulguları teyit edinceye kadar, peynirde doymuş yağ oranının yüksek olduğunu unutmamak ve çok tüketmemek gerektiğine dikkat çekti.

Amerikan Kalp Derneği, günlük kalorinin yaklaşık yüzde 5-6'sının doymuş yağlardan gelmesi ve bu sınırın altında kalmasına yardımcı olmak için az yağlı süt ürünlerine geçilmesini öneriyor.

Ian Givens

Peynir

kalp sağlığı

Amerikan Kalp Derneği

çin

Li-Qiang Qin