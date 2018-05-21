Şehit itfaiyeci Taner Çebi’nin sadece acil durumlarda hayat kurtarmadığı, birçok kişiye de yardım eli uzattığı ortaya çıktı. Van depremi, Soma maden faciası, Nepal ve Bosna’daki afetlerde birçok kişiyi yaşama döndüren Taner Çebi, İstanbul İtfaiyesi’nin en başarılı erlerindendi. 15 yıllık tecrübeli itfaiyeci 2 çocuk babası Taner Çebi, geçen ay Fatih’te bir otelin sauna odasında çıkan yangında ağır yaralanmış, 2 gün süren yoğun bakım mücadelesinden sonra da hayatını kaybetmişti.

YEMEK VE PARA YARDIMI YAPMIŞ

Taner Çebi’nin acı ölümü, ailesinin yanı sıra yardım ettiği insanları da üzdü. 9 yıldır ailesini depremde kaybeden işitme engelli bir kadına yardım ettiği ortaya çıkan Taner Çebi’nin 31 yaşındaki Hüseyin Şener’e de uzun süredir yemek ve para yardımında bulunduğu öğrenildi. Ailevi problemler yaşayıp alkol bağımlısı olan Hüseyin Şener’le İstanbul İtfaiyesi’nin bulunduğu Fatih İlçesi’nde tanışan şehit itfaiyeci Çebi’nin, Şener’le her gün dertleştiği, onun hayat hikâyesini dinledikçe birlikte ağladıkları belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Çebi’nin ölümünden sonra gözyaşlarına boğulan Şener, şimdi her akşam “Kahraman ağabeyim” dediği Çebi’nin kabrine ziyarete giderek dua ettiğini belirterek, “Taner Ağabeyim beni birkaç defa intiharın eşiğinden kurtardı. Surlardan aşağı kendimi bırakacakken, hayatıma son vermek isterken beni o aşağıya indirmişti. Şimdi ona borcumu her gün mezarına gidip duasını okuyarak ödemeye çalışıyorum” dedi.

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