Her mevsimin tatlısı: Dondurma

7'den 70'e milyonlarca insanın tükettiği tatlıların başında dondurma geliyor. İnsanların yazın serinlemek için tercih ettiği bu tatlı alışkanlık, kalsiyum ve protein bakımından oldukça zengin olması ve düşük kalorisi nedeniyle kışın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, kalsiyumun az alınması halinde vücutta çeşitli hastalıklara neden olduğunu belirterek kalsiyum ve protein bakımından oldukça zengin olan dondurmanın kışın da tüketilmesi gerektiğini bildiriyor.

Kuzey ülkelerinin dört mevsim tükettiği dondurma, içerisinde fosfor, magnezyum ve potasyum gibi çok sayıda mineral barındırıyor

Kaybolan dinamizmi geri getiriyor

Özellikle kış aylarında aile ve dost meclislerinin aranılan tüketim ürünlerinden dondurma, okulda veya işte yoğun ve bir o kadar yorucu geçen bir günün ardından akşam eve geldiğinizde tüm stresinizi almak için bire bir tatlılardandır. İçerisinde yer alan vitamin ve minarellerden ötürü, kişinin gün içerisinde kaybettiği enerjiyi ve dinamizmi yeniden geri getiren dondurma, boğaza iyi gelmesiyle de biliniyor.

Dondurmanın faydaları

Yaz-kış demeden dört mevsim boyunca tüketebileceğiniz paketli dondurmalar, protein ve karbonhidratın yanı sıra A, D ve E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum gibi mineraller barındırmasıyla iyi bir tatlı alternatifidir.

Dondurma kilo aldırır mı?

Yıllardır en merak edilen konuların başında dondurmanın kilo aldırıp aldırmayacağı gelir. Ancak dondurma hafif, masum bir sütlü tatlıdır. Akşam yemeklerinden sonra aile içerisinde, arkadaşlarla, misafirlere ikram edilirken tercih edilebilir. Yoğun bir günün ardından keyfinizi artıracak, size haz verecek lezzetli bir tatlıdır. Örneğin, iki top dondurma yediğimizde ortalama 150 kalori kadar enerji almaktayız. İki dilim baklava yediğimizde ise ortalama 500 kalori bize enerji alırız.

Yani yine oranladığımızda üçte bir oranında daha az enerji almış oluyoruz ki dondurma çok daha besleyicidir. İçerisindeki kalsiyum, protein, magnezyum ve fosfor gibi çok sayıda vitamin ve mineral bulunmaktadır.

Kışın dondurma yemek sağlığa zararlı mı?

Dondurma yemek için illa havanın sıcak olması gerekmiyor. Soğuk havada dondurma yenmeyeceği düşüncesi, soğuk tüketilen bir gıdanın vücut sıcaklığını düşüreceği, bunun da hasta olunmasına neden olacağı fikrinden kaynaklanıyor.

Oysa insan vücudu böyle çalışmıyor. Bizler endotermik varlıklarız, yani optimal vücut sıcaklığımızı dış etkenlerden bağımsız bir şekilde sabit tutabiliyoruz.

Örneğin sıcak havalarda içtiğiniz su, serinlemenizi sağlamıyor. Su tüketmek sadece daha fazla terlemenize yol açıyor, bu da “serinlediğiniz” hissini uyandırıyor. Aynı şekilde, dondurma da vücut sıcaklığını düşürmüyor: tam aksine, içerdiği kaloriler nedeniyle sıcaklığı artırıyor. Vücudunuz, kalorileri enerjiye dönüştürmek için çalışmaya başlıyor ve bu da ısının artmasına neden oluyor.

Ancak kışın da dondurma yenebileceğini söylememizin tek nedeni bu değil, tıbbi araştırmalar da bu gerçeği doğruluyor. Bademcik ameliyatından sonra, neden sadece dondurma yemenize izin verildiğini hiç merak ettiniz mi? Bunun nedeni, dondurmanın betalaktamaz enzimlerini bloke ederek bademciklerde bakteri üremesini engellemesinden kaynaklanıyor.

Kuzey ülkeleri 4 mevsim tüketiyor

Kuzey Avrupa ülkelerinde yılın dört mevsimi dondurma tüketiliyor. Kişi başı dondurma tüketimi İsveç, Kanada, Finlandiya, Norveç gibi soğuk ülkelerde Türkiye’nin yaklaşık üç katı. Örneğin karlar ülkesi Finlandiya’da kişi başı tüketim 10 litreye kadar çıkıyor. Üstelik sıcak evlerimiz, kışın hem dondurma tüketmek hem de ikram için oldukça idealdir.