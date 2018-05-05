Her projemiz bir nazar boncuğu

Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi Evren Gökçöl, İzmir’e kazandırdıkları projeler hakkında bilgi verdi. 1989 yılında kurulduklarını ve 40’ın üzerinde projeye imza attıklarını belirten Gökçöl, “Fabrikalar, oteller, okullar, marketler inşa ettik. İnşaat anlamında üst yapıda ne yapılabilirse yapmış bir firmayız. 2000’lerin ortasından itibaren tamamen konut sektöründe projelere imza attık. İzmir’deki ilk 1+1 konseptini Buca’da geliştirdik. Daha sonra şehrin ana büyüme aksının kuzeyde olacağına inanıp o bölgeye yöneldik. Seyrek’te Studio City adında yaklaşık olarak 2 bine yakın konut yapıyoruz. Yaklaşık bin 750’si teslim edildi” diye konuştu.

HEPSİ ARMAĞAN

Menemen’e inanarak Kuzeyşehir projesine başladıklarını belirten Evren Gökçöl, “İzmir’e vizyon açtığımız Kuzeyşehir projesiyle 498 konuta imza atacağız. Şehrin merkezinde ofis segmentine değiştireceğini inandığımız İdeal Ofis ve Metro Ofis projelerini inşa ettik. Son dönemde de Santrall projesini yapmaya başladık” dedi. Kaliteli ve fark yaratan tasarımları hayata geçirdiklerini belirten Gökçöl, “Şehir merkezinde yaptığımız işler aslında İzmir’e bir armağan. Büyük kar beklentisi olmadan, İzmir’e nazar boncuğu gibi hediye edeceğimiz yapılar inşa ediyoruz. Geleceğe, önünden her geçerken bakıldığında herkesin beğendiği bir yapı bırakmayı amaçladık. İdeal Ofis, Metro Ofis ve Santrall projesine benzer çok az bina var. Teknik detayıyla, dış cephesiyle, iç tasarımıyla özel bir iş bırakmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir’in Menemen aksına doğru büyüyeceğini kaydeden Gökçöl, “En büyük imarlı arsalar o bölgede. Şehir o tarafa doğru büyümek zorunda. Çünkü, o bölgede İzmir’in sanayi üretiminin neredeyse yüzde 80’ine yakın o bölgeden geliyor. Çandarlı’ya uzanan çevreyolu, İzmir-İstanbul otoyolunun oraya uzanan bağlantısı ile beraber üretim ve ticaret aksı oraya uzanmış olacak. Kente çok yakın bir nokta. Ulaşım imkanları gelişti” diye konuştu.

YAŞAM MERKEZİ

Kuzeyşehir projesine büyük önem verdiklerini kaydeden Gökçöl, “Bu proje ile başlı başına bir yaşam merkezi oluşturmayı amaçladık. Şu an 500 konuttayız. Eylül-Ekim ayında 600 konutluk yeni bir bölüm devreye girecek. 2 yıl sonra 1200-1300 konut daha gelecek. Toplamda yaklaşık 2500 konut üreteceğiz. İnsanların haftasonunda çocuklarıyla rahatça geçirebildikleri, sosyalleşebildikleri, eski komşuluk ilişkilerini sağlayabildikleri bir hayatları olacak. Yeşil alanlarıyla, havuzlarıyla oldukça geniş sosyal alanlarıyla huzurlu bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. İnsanlar artık bunu istiyor. Kuzeyşehir’in bir yılda yüzde 75’ini sattık. Kimsenin bilmediği, daha önce görmediği bir yere insanları inandırabilmek bir Yücesoy başarısı olsa gerek” dedi.

Prestijli bir yapı olacak

Şu anda Kuzeyşehir, Ulukent’teki Statü projesi, Seyrek’te Studio City’nin 7. etabı, Santral, İdal Ofis ve Metro Ofis’in satışının devam ettiği bilgisini veren Evren Gökçöl, “Santrall projesi butik bir iş. Çok prestijli, çevredeki yapılardan sıyrılacak bir yapı olacak. Diğer yapılarla kıyaslanamayacak kadar kaliteli olacak. İçindeki butik çarşısıyla, inşaat kalitesiyle 1+1’e ada mutfak konsepti getirmesiyle, her noktadaki titiz dokunuşlarımızla her noktasıyla kaliteli bir iş oldu. Altında spor salonları, misafir evleri, birçok sosyal imkanı ile özel bir yapıya imza atacağız. Beklediğimiz geri dönüşleri alıyoruz. 2.5 yıl sonra bittiğinde yeni Bornova diye adlandırılan bölgenin en özel işi olacak” diye konuştu.

Evi artık çocuk alıyor

Konut seçimlerinde kriterlerin değiştiğini belirten Gökçöl, "Bundan 25-30 yıl önce evler babaların seçimiyle alınırdı. Son 15-20 yılda ise kadınlar evi seçiyor. Bana göre artık evler çocuklar için alınacak. Biz buna yönelik planlamalar yaptık. Tüm imkanları onların kullanımına göre tasarlıyoruz. Bisiklet kullanabilecekleri, yüzecekleri, oyun oynayacakları, dans edebilecekleri dans odaları, sinema salonları oluşturuyoruz. Çocuklar, konutlarımızda sosyalleşiyor, bilgisayardan, telefondan uzak bir çocukluk yaşıyor. Gerçekten çocuk olduğunu anlayabiliyor" ifadesini kullandı.

Izmir'in en büyük villa projesi geliyor

Bu yılın sonuna kadar hedefte 3 büyük lansman olduğunu kaydeden Gökçöl, “Bu arada küçük çapta da işlerimiz olacak. Studio City’de 7-8-9. etaplarımızı yapacağız. Muhtemelen 10. etapta orayı bitireceğiz. Büyük ihtimalle İzmir’in en büyük villa projesi geliyor. 200 bin metrekarelik bir alanda 300’e yakın villa inşa edeceğiz. Bir de yüksek katlı bir projemiz olacak. Kuzeyşehir’in Eylül ayında yeni etabı gelecek. 600 konuttan oluşacak. İyi fiyatlı ama yüksek kalitede konutlar üretiyoruz. Uygun fiyatlı ev yapmamız kalitesiz iş yaptığımız anlamına gelmiyor” dedi.

Bu yıl da büyüyecegiz

Aydın, Manisa, Balıkesir, Denizli'den talep olduğunu belirten Gökçöl, "Toplam satışımızın yüzde 10'u şehir dışından. Ulusala hiç yönelmedik. İzmir bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Daha da büyüdükçe ulusal bazda da tanıtım yapma ihtiyacımız olacak. 2016 ve 2017'de üç kat büyüdük. Bu yıl ise 2.5 kat büyüyeceğiz. İzmirli bir firmayız. Köklerimiz burada atıldı ve büyüdü" dedi.