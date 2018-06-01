İki ülke liderinin görüşmelerinden hemen önce önce ABD'den bir heyet Kuzey Kore'ye gitmişti, ardından Kuzey Kore'den bir heyet ABD'ye geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong Chol, dün New York kentinde bir araya gelmişti. Yonhap ajansının haberine göre, Pompeo ve Kim, Manhattan'da akşam yemeğinde görüşmüş, ikilinin bugün Washginton'da yeniden bir araya gelmesinin beklendiği bildirilmişti.

Pompeo, Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaklaşık 90 dakika süren görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Bu görüşmelerin ardından doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum.'' dedi.

Chol'ün, Kim Jong-un'un mektubunu Trump'a iletmek üzere Washington'a gitmeyi planladığını belirten Pompeo, zirvenin başarılı olmasının ABD ve Kuzey Kore'ye barış, refah ve güvenlik getireceğini ifade etti.

Bu fırsatın kaçırılmasının büyük bir trajedi olacağını söyleyen Pompeo, ''Görüşmelerimde ABD'nin amacının Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahtan arındırılması olduğunu çok net bir şekilde ilettim.'' diye konuştu.

"HAYATTA BİR KEZ ELE GEÇECEK BİR FIRSAT"

Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanmayı kabul etmesi durumunda Kuzey Kore'yi aydınlık bir yolun beklediğini kaydeden Pompeo, hayatta bir kez ele geçecek bu fırsatın yakalanması ve görüşmelerin başarılı olmasının "tarihi" olacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki sürecin bir anda sonuçlanmasının beklenmemesi gerektiğini dile getiren Pompeo, "Bu, günler ve hatta haftalar sürecek bir süreç olacak, zor anlar ve zamanlar olacak.'' dedi.

12 Haziran'da Singapur'da zirvenin yapılıp yapılmayacağına yönelik bir soruya ise Pompeo, ''Bilmiyorum, son 72 saatte (görüşmenin) koşulları belirlemeye yönelik iyi bir ilerleme kaydettik." yanıtını verdi.

"KIM'DEN GELECEK MEKTUBU BEKLİYORUM"

Trump, Teksas'a hareketinden önce Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Koreli muhatabı ile New York'ta yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, ikilinin cuma günü Washington'a gelmelerini beklediğini kaydetti.

Trump, "Kuzey Kore ile gayet iyi gidiyoruz. Dışişleri Bakanımız (Kuzey Koreli muhatabıyla) çok iyi toplantılar gerçekleştirdi. Bugün bir kez daha buluşuyorlar. Sanıyorum cuma günü Washington'a gelecekler ve Kim Jong-un'dan bana gelen bir mektubu iletecekler. Şu anda o mektubu görmeyi bekliyorum. Görüşmeler çok olumluydu, sanıyorum süreç çok olumlu olacak." şeklinde konuştu.

Mektubun içeriğini bilmediğini ancak merakla okumayı beklediğini dile getiren Trump, basın mensuplarına yarını beklemelerini söyledi.

"İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ TUR OLABİLİR"

Trump, ABD ile Kuzey Kore arasında bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna da "Bu bir süreç; neler olacağını göreceğiz. Ancak umuyorum ki (Kim Jong-un ile) ayın 12'sinde görüşmemiz olacak. Ancak bu, her şeyin bir toplantıda halledileceği anlamına gelmiyor, belki ikinci veya üçüncü tur görüşmeler olabilir. Belki de hiçbir görüşme olmaz." yanıtını verdi.

Beyaz Saray dünkü açıklamasında, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir şekilde" sürdürdüğünü belirtmişti.

Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını ifade etmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini kaydetmişti.

KIM'IN MEKTUBU BUGÜN İLETİLECEK

Kim Jong Un'un mektubunu beklediğini belirten Trump için bugün Kuzey Koreli yetkililer Beyaz Saray'a giderek iki liderin görüşmesini nihai bir karara vardıracak Kuzey Kore liderinin mektubunu iletecekler.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley de, Trump'ın Oval Ofis'te Kim Jong Un'un sağ kolu Kim Yong Chol'ü ağırlayana kadar görüşmenin detaylarının belli olup olmayacağının belirsizliğini sürdürdüğünü belirtti.

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