Her şey Van'dan gelen o fotoğrafla değişti

Van'nın Çatak ilçesinin Sırmalı köyünde soğukta giyecek montları bile olmayan çocukların fotoğrafını gören Bursalı lise öğrencileri, doğudaki kardeşlerine yardım etmek için seferber oldu.

İHA'nın haberine göre, Sırmalı köyünde ilk ve ortaokul öğrencileri kışın zor şartlarda eğitim görüyor. Kimi montsoz, kimi ise yırtık ayakkabılarıyla ya da kara lastiklerle okula giden çocukların fotoğrafları Bursa Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine gönderilerek onlardan yardım istendi. Lise öğrencileri Vanlı kardeşlerine yardım etmek için hemen harekete geçti. Gördükleri fotoğraflar karşısında çok duygulanan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrenciler yardım seferberliği başlattı.

Yardım kampanyası, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde yatılı pansiyonda kalarak okuyan, daha sonra öğretmen olup memleketi Van'da hizmet veren Muttalip Şibal'in gönderdiği fotoğraflarla başladı. Öğrencilerinin fotoğraflarını mezun olduğu okula gönderen öğretmenin isteğine öğrenciler anında karşılık vererek, kısa süre içinde 45 mont ve 45 ayakkabı ile çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğu kolileri Van'a gönderdi.

"HEM ONLAR, HEM BİZ ÇOK MUTLU OLDUK"

Lise öğrencileri, "Topladığımız paralarla ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemeleri alarak Van'da bulunan öğrenci kardeşlerimize gönderdik. Montları ve ayakkabıları giydikten sonra bize fotoğraflarını gönderdiler. Hem onlar, hem biz çok mutlu olduk" dedi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, "Okulumuzdan mezun olan ve şu an Sırmalı köyünde öğretmenlik yapan Muttalip Şibal öğretmenimiz bize öğrencilerin fotoğraflarını göndererek yardım istedi. Okulumuz bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma kulübü öğrenci ve öğretmenlerimiz gelen fotoğraflardan sonra harekete geçti. Okulumuzda kampanya düzenledik. Kampanyaya bütün öğrencilerimiz katkı verdi. Öğrencilerimizle gurur duyduk" şeklinde konuştu.



